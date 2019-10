Red Lions kloppen Frankrijk in oefeninterland Redactie

08 oktober 2019

22u56

Bron: Belga 0

De Belgische hockeymannen (FIH 2) hebben in Lille een oefeninterland tegen Frankrijk (FIH 12) met 1-2 gewonnen. Het team van Shane McLeod opende in het eerste kwart de score via Maxime Plennevaux, op strafcorner. Nog voor de rust verdubbelde Simon Gougnard de voorsprong. In het derde kwart milderde Léopold-speler Gaspard Baumgarten voor de Fransen.

De volgende vriendschappelijke wedstrijd van de Red Lions staat op 15 oktober op het programma. Dan neemt de wereld- en Europese kampioen het in Waver op tegen Ierland (FIH 13).