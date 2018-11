Red Lions houden lichte hersteltraining daags na openingszege tegen Canada: “Tegen India wordt het een heel andere match” YP

29 november 2018

14u52

Bron: Belga 0 Meer Sport Minder dan twintig uur na hun 2-1 zege in hun eerste WK-duel tegen Canada betraden de Belgische hockeymannen vandaag al opnieuw de blauwe mat van het Kalinga Stadium in het Indische Bhubaneswar.

Het goedgemutste team van Shane McLeod oefende gedurende anderhalf uur hun spelvormen in onder een nauwelijks verhulde zon en temperatuur van dertig graden. "De spelers hebben vandaag enkel een hersteltraining", legde de Nieuw-Zeelandse bondscoach uit. "Morgen volgt een vrije dag en zaterdag zal India, zondag de volgende tegenstander, grondig geanalyseerd worden.”

McLeod kwam ook nog even terug op de 2-1 openingszege van de Lions tegen Canada. "We hadden meer moeten scoren", erkende hij. "Maar we zijn heel blij met de drie punten, het is heel belangrijk een toernooi goed te beginnen. Bepaalde delen van de partij was ons spel goed. We zijn goed begonnen, maar verloren de wedstrijd vervolgens een beetje uit handen. Ik denk dat sommige spelers te hard een hoge score op het bord wilden krijgen. En wanneer je meer aan het resultaat denkt dan aan de manier waarop, kan je problemen krijgen.”

Zondag (om 14u30 Belgische tijd) wacht met gastland India een mogelijk beslissend duel voor de eerste plaats in de groep. De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. "Het wordt tegen India een heel andere match", vervolgde McLeod. "Ze hebben hun eigen stijl, die respect verdient. Ze spelen erg snel, technisch en fysiek en sluiten de ruimtes van de tegenstander goed af. Hun team is sterk verjongd, maar blijft toch ook ervaren. Het is een land dat misschien wel de meeste internationale wedstrijden van de laatste jaren speelde. Het wordt interessant om te zien hoe ze zondag omgaan met de druk van het thuisvoordeel. Gaan ze zichzelf overstijgen of zullen ze juist van hun kwaliteiten verliezen? Dat zullen we moeten afwachten.”

De Red Lions zijn in India op zoek naar hun eerste internationale titel, na zilveren medailles op de Spelen (2016) en het EK (2013 en 2017).

Dohmen is op de weg terug: “Toch erg afgezien tegen Canada”

In India, een hockeyland bij uitstek, is de kapitein van de Red Lions een bekend figuur. John-John Dohmen staat in organisatiestad Bhubaneswar op een gigantische affiche en is één van de sterren van deze Wereldbeker. “Dat heb ik zonder twijfel te danken aan mijn verkiezing tot beste speler ter wereld in 2016", legde de dertigjarige Brusselaar uit.

“Ik sta nu al jaren in het nationale team en dat heeft in dit land voor aardig wat bekendheid gezorgd”, aldus de Belgische recordinternational met 367 selecties. “Het is daarbovenop al ons vijfde groot toernooi in India. De bevolking houdt hier van echte sterren. Dat merken we sinds er een Indiër (Narinder Batra, red.) aan het hoofd staat van de internationale hockeyfederatie (FIH). Spelers die individuele prijzen winnen, worden naar voren geschoven. Het is hun strategie.”

Dohmen was in de aanloop van het toernooi lichtjes ziek, maar stond er toch tijdens het openingsduel van gisteren tegen Canada. “Ik vreesde de wedstrijd niet te kunnen uitspelen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Het was afzien in het voortdurend box-to-box gaan op het middenveld. Dat is normaal gezien één van mijn grote kwaliteiten, maar ik heb de laatste tijd minder gespeeld dan normaal. Ik moet bovendien nog een beetje wennen aan het klimaat en het veld. Voor het duel van gisteren had ik maar één keer op het terrein getraind door mijn ziekte. En dat merkte ik. Elk veld is anders, de snelheid en het gevoel zijn nooit hetzelfde.”

Voor het duel van zondag tegen India hoopt Dohmen op het middenveld opnieuw veel ballen te kunnen recupereren. “Als we ze in het eerste kwart veel ballen kunnen ontfutselen, zullen ze gaan twijfelen”, besloot de vijfvoudig Belgisch kampioen, waarvan vier maal met de Waterloo Ducks.