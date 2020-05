Red Lions hervatten training achter gesloten deuren op de Beerschot-hockeyclub BF/ABD

04 mei 2020

15u30

Bron: VTM NIEUWS 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Red Lions hebben vandaag de trainingen achter gesloten deuren op de Beerschot-hockeyclub hervat. Ze hielden zich aan de strikt opgelegde maatregelen en lassen voor elke training een minuut stilte in voor de slachtoffers. Ook woensdag en vrijdag verzamelen de internationals in Kontich. De federatie werkte een hygiënisch protocol uit om de risico’s in te perken. Fysiotherapie zal alleen in dringende gevallen gebeuren en onder alle medische voorzorgen. Op het veld en de toiletten na blijven alle faciliteiten zoals kleedkamers gesloten. De internationals moeten zich thuis omkleden en kunnen niet ter plaatse douchen. Ook moeten ze hun eigen eten en drinken meebrengen.

Voor elke training krijgen de spelers instructies met een videoconferentie. Alleen de assistent-trainer zal het oefenmateriaal vastnemen. De sessies volgen elkaar op met steeds vier groepjes van maximum drie spelers die tien meter afstand houden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.