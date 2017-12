Red Lions hebben op World League-finale revanche tegen Argentinië beet Redactie

10u09

Bron: Belga 0 Photo News Archiefbeeld. Meer Sport De Belgische hockeymannen zijn uitstekend begonnen aan de finale van de FIH World League. In het Indiase Bhubaneswar versloegen de Red Lions (FIH 3) zaterdag Argentinië (FIH 1) met 3-2.

Loïck Luypaert maakte in minuut 9 na een penalty corner de openingstreffer. Daarna was het wachten tot het vierde en laatste kwart en een dolle slotfase alvorens er opnieuw werd gescoord.

In de 51e minuut zette Amaury Keusters na een knal met de backhand België op 2-0. Maico Casella scoorde onmiddellijk de aansluitingstreffer (2-1). In de slotminuten vielen nog twee goals. Eerst zette Tom Boon in minuut 56 de netten bol, na een penalty corner, meteen gevolgd door een Argentijnse treffer, ook via penalty corner, van Gonzalo Peillat.

België neemt met de overwinning revanche voor de verloren finale op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De Argentijnen haalden het toen in de strijd om goud met 4-2.

Morgen spelen de troepen van bondscoach Shane McLeod tegen Spanje (FIH 9). Dinsdag wacht een laatste duel in groep A tegen Nederland (FIH 4). Alle ploegen stoten door naar de kwartfinales. Nederland en Spanje spelen later vandaag tegen elkaar.

Gisteren stonden de eerste matchen in poule B op het programma. Australië (FIH 2) speelde 1-1 gelijk tegen gastland India (FIH 6), Duitsland (FIH 5) won met 2-0 van Engeland (FIH 7).

Australië won de vorige editie van de FIH Hockey World League. In 2015 versloegen de Aussies in de finale België met 2-1.

