Red Lions geven tegen Spanje 0-2-voorsprong uit handen en gaan na shoot-outs ten onder in gloednieuwe Hockey Pro League

19 januari 2019

14u41 0 Meer Sport Met een 0-2-voorsprong en nog een goede twee minuten op de klok leek de eerste wedstrijd in de Pro League voor de Lions in kannen en kruiken. Toch gebeurde nog het onwaarschijnlijke. Een Spaanse strafcorner en een goal op tien seconden voor het eindsignaal nekte de wereldkampioen. Vervolgens gingen ook de shoot-outs verloren. Met één punt in plaats van drie reizen de Lions nu naar Argentinië.

Het zeer sobere Estadio Betero in Valencia diende als decor voor de allereerste wedstrijd uit de geschiedenis van de Pro League. Thuisploeg Spanje kreeg met onze Red Lions de wereldkampioen op bezoek.

Bondscoach Shane McLeod miste wel wat vaste waarden in zijn selectie. John-John Dohmen en Manu Stockbroekx bleven thuis wegen nog niet fit genoeg, Simon Gougnard concentreert zich enkele maanden op zijn professionele carrière en Cédric Charlier en Felix Denayer bleven in Valencia ziek aan de kant.

In the very 1st game of the brand new #FIHProLeague we play Alain. Game starts in 5 min. Hereunder our starting 11 #espbel #RoarTogether pic.twitter.com/pDCjKK4zvb Belgian Red Lions(@ BELRedLions) link

Het eerste kwart verliep afwachtend in kwart twee toonden de teams zich een stuk gretiger. Na twee Spaanse mogelijkheden was de eerste écht grote kans voor Florent Van Aubel. Op voorzet van Tom Boon kreeg hij de bal echter niet voorbij de Spaanse keeper Cortes. Daarna kreeg Boon nog twee kansen, maar scoren lukte niet. Ruststand: 0-0.

In de tweede minuut na de pauze versierde Spanje de eerste strafcorner van de wedstrijd, maar met een schitterende parade toonde Vincent Vanasch zijn wereldklasse. Enkele seconden later kwamen de Lions goed weg. Xavi Lleonart scoorde, maar de video toonde aan dat de bal in de actie vooraf net de achterlijn overschreed. Spanje domineerde dus in de aanvangsfase van het tweede kwart, de goal viel echter aan de overkant. Met zijn rug naar het doel scoorde belofte Maxime Plennevaux in de 37ste minuut knap met backhand (0-1). De Lions kwamen na het openingsdoelpunt op dreef. Een sterke Cortes hield Van Aubel en Boon echter van 0-2.

.@Plennevauxmax verklaart het FIH Pro League-tornooi voor geopend! 🏑🇧🇪 @BELRedLions pic.twitter.com/JvThMzfQSg Play Sports(@ playsports) link

Dat tweede doelpunt kwam er wel in het laatste kwart. Met nog zes minuten op de klok kreeg België een eerste strafcorner. De onvermijdelijke Alexander Hendrickx, topscorer op het WK in India, mikte alweer raak (0-2). De buit leek helemaal binnen, maar in de 58ste minuut scoorde Spanje bij een derde strafcorner wel voor het eerst: 1-2. Een eerredder werd het niet. De Spaanse keeper ging van het veld en in een rommelige fase werkte Enrique Gonzalez tien seconden voor affluiten de bal alsnog voorbij Vanasch. Onwaarschijnlijk. Het Spaanse publiek ging helemaal uit de bol?

Shoot-outs moesten bepalen welk team uiteindelijk nog met twee punten aan de haal ging. Met nul op vier liep het daarin voor de Belgen helemaal mis. De eerste wedstrijd van de Pro League levert dus slechts één punt in plaats van drie punten op.

1⃣1⃣ Seconden voor het einde... Van een gelijkmaker in extremis gesproken! 😢 @BELRedLions pic.twitter.com/6cZCp6j7eR Play Sports(@ playsports) link

“Dit is topsport, dit zijn dingen die gebeuren en we moeten niemand met de vinger wijzen”, relativeerde Florent Van Aubel al snel. “We begonnen niet sterk aan de wedstrijd, maar na ons eerste doelpunt speelden we wel goed. Onze Pro League start met vier uitwedstrijden, dat is een moeilijk parcours. We moeten ons realiseren dat iedereen van de Lions wil winnen. De volgende drie wedstrijden worden nóg lastiger.”

“Onnodig de manier waarop we hier twee punten verliezen”, reageerde kapitein Thomas Briels. “Tot 0-2 was er helemaal niets aan de hand. Plots zijn zij enorm efficiënt. En dat we geen enkele shoot-out scoren is ook niet onze gewoonte. Na het WK hebben we wel minder op die shoot-outs getraind. Dit is een ontgoocheling, maar down voelen we ons zeker niet.”

Morgen maken de Lions hun koffers. Via het Paraguayaanse Asuncion gaat het dan naar Cordoba in Argentinië. Daar spelen de Lions volgende zaterdag hun tweede wedstrijd in de Pro League. Meteen daarna openen de Red Panthers – ook in Cordoba - de vrouwencompetitie van de Pro League.