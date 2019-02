Red Lions geven opnieuw voorsprong weg maar kloppen Nieuw-Zeeland na shoot-outs, ook Panthers aan de winst LPB

01 februari 2019

08u50 2 Meer Sport De Red Lions hebben hun derde wedstrijd in de Pro League afgesloten met een 4-4-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Bij de aansluitende shoot-outs trokken de Lions met 2-4 aan het langste eind. De Belgische hockeymannen gaven in het laatste kwart net als tegen Spanje een voorsprong van twee goals weg.

De wereldkampioen kwam in de 17de minuut op achterstand. Met een strafbal maakte Hugo Inglis er 1-0 van. Twee minuten later hing Cédric Charlier de bordjes in evenwicht. Maxime Plennevaux zorgde er voor dat de Belgen met een 1-2-voorsprong konden gaan rusten. In het derde kwart bracht Aidan Sarikaya de thuisploeg langszij. Via Arthur Van Doren en opnieuw Charlier liepen de Lions uit tot 2-4, maar Nic Woods en Stephen Jenness trokken de stand opnieuw gelijk.

In de daaropvolgende shoot-outs zette Florent Van Aubel de keeper op het verkeerde been: 0-1. Felix Denayer faalde evenmin voor België. Victor Wegnez en Arthur De Sloover behielden het foutloze rapport. Een redding van Vincent Vanasch en een niet reglementaire poging (‘backstick’) van een Nieuw-Zeelander volstonden voor het extra punt verbonden aan een zege in de shoot-outs. Een overwinning na shoot-outs levert twee punten op, één minder dan een zege in de reguliere speeltijd. De verliezer krijgt één punt.

België opende de Pro League met een 2-2-gelijkspel tegen Spanje. Afgelopen zaterdag versloegen de Lions in een remake van de olympische finale Argentinië met 2-4.

Panthers winnen in slotminuut

De Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, hebben hun tweede duel in de Pro League met 0-1 gewonnen, in en tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6). De Panthers domineerden het eerste en laatste kwart, maar moesten wachten tot de slotminuut om de drie punten binnen te halen. Jill Boon scoorde na een assist van Alix Gerniers. Het team van coach Niels Thijssen was vorige zaterdag, bij de start van deze nieuwe internationale competitie, de laagst geklasseerde ploeg (FIH 13). In de Pro League nemen negen landen het tegen elkaar op. De openingsmatch tegen Argentinië (FIH 4) hadden de Panthers met 2-0 verloren.