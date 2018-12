Red Lions gaan vol voor WK-goud: “We willen ons niet meer laten vangen” Redactie

14 december 2018

19u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Met de halve finale tegen Engeland (FIH-7) in de halve finales van het WK hockey in zicht, genieten de Red Lions van een welverdiende recuperatiedag. Op het programma staan een lange scrubsessie, met ‘s morgens spieractivatieoefeningen en stretching, gevolgd door een tactische analyse in de namiddag. “We willen ons niet meer laten vangen”, vertelde Loïck Luypaert.

De spelers van bondscoach Shane McLeod blijven ook na de overwinning tegen Duitsland in de kwartfinales van het WK hockey met beide voeten op de grond. Het doel is en blijft om de gouden medaille in de wacht te slepen. De ervaren centrale verdediger Loïck Luypaert, benadrukt dat de spelers nog niet gaan zweven.

“Vier jaar geleden durfden we na een belangrijke overwinning zoals gisteren nog in de val te trappen en te denken dat het moeilijkste al voorbij was. Maar na de Olympische Spelen van 2016 in Rio, willen we ons niet meer laten vangen. Al in de bus zeiden we tegen elkaar dat we heel snel moesten kalmeren en ons terug moesten focussen.”

Op de Olympische Spelen van Rio bereikte België na een prachtoverwinning in de halve finales tegen Nederland (3-1) de finale. Daarin bleek Argentinië met 2-4 net een maatje te sterk, al had er meer ingezeten. Luypaert wil absoluut vermijden dat de spelers op hun lauweren gaan rusten en zo een wereldtitel mislopen. “In Rio waren we te zegezeker nadat we Nederland hadden uitgeschakeld in de halve finales. Vanmorgen stonden we terug op aarde. De winst tegen Duitsland is niet meer dan een stap op weg naar ons uiteindelijke doel, wereldkampioen worden. Ik ben blij dat ook de jonge spelers naar de anciens luisterden”, aldus de 27-jarige verdediger van Braxgata.

De overwinning tegen Duitsland in de kwartfinales kwam er vooral dankzij een uitstekende defensie. “Op een klein foutje in het begin van de partij na, stond onze defensieve structuur als een huis. Dat zal ons helpen in de volgende fase van het toernooi”, beseft ook verdediger Gauthier Boccard.

Het vorige duel tegen Engeland in de kwartfinales op het WK hockey in 2014, liep voor de Belgen op een sisser af. In de loop van de wedstrijd gebruikten de Red Lions onbedachtzaam de videoref, waardoor ze in de laatste seconden een controversiële goal voor Engeland niet meer konden aanvechten. Exit België.

Boccard beseft dat dit niet opnieuw mag gebeuren: “Sinds 2014 hebben we hard gewerkt op dat aspect van het spel. Niemand kan nog een videoref aanvragen zonder goedkeuring van een teamgenoot”. Doelman Vincent Vanasch deelt de mening van zijn verdediger. “Wedstrijden kunnen beïnvloed worden door zo’n details”, aldus Vanasch. “We moeten vermijden dat we ons recht op videoarbitrage al vroeg kwijtraken, dat zou catastrofaal zijn”, waarschuwt Luypaert.

In de andere halve finale speelt Nederland tegen tweevoudig wereldkampioen Australië. Opmerkelijk is dat drie van de vier teams in de halve finales de, vooraf zo gevreesde, barragewedstrijden voor de kwartfinales hebben moeten spelen. Enkel Australië wist zich als groepswinnaar rechtstreeks te plaatsen. “We hebben veel gepraat over de barrages. Maar volgens mij was het een goede zaak dat we deze hebben kunnen spelen om in het ritme te blijven en ook onze jongeren speelkansen te geven”, concludeerde Luypaert.

Craig Fulton van kwelduivel naar T2 bij Red Lions

Ook de Zuid-Afrikaanse assistent-bondscoach van de Red Lions, Craig Fulton, blikte vooruit op de clash. Veertien jaar geleden was Fulton nog de kwelduivel van het Belgische hockey toen hij de Red Lions in 2004 hoogstpersoonlijk van de Olympische spelen in Athene hield.

In 2004 had België tot 10 seconden voor het einde van de partij tegen Zuid-Afrika uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen in Athene. De Belgische droom sloeg echter om in een nachtmerrie toen na een tegendoelpunt België ook in de shoot-outs een voorsprong uit handen gaf. De Zuid-Afrikaanse aanvaller Craig Fulton, huidig assistent-bondscoach bij team België, gaf de genadeslag door de winnende treffer binnen te knallen.

Na zijn spelerscarrière bleef Fulton actief in de hockeywereld als succescoach bij onder meer Zuid-Afrika en Ierland. Onder zijn leiding herleefde het Ierse hockey. Op het Europees kampioenschap in 2015 won Ierland verrassend zilver en veroverde het een ticket voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio. In 2015 werd Fulton ook genomineerd als beste coach van het jaar door de Internationale Hockeyfederatie (FIH).

De 44-jarige Fulton kijkt met trots terug op zijn spelers- en trainersloopbaan bij Zuid-Afrika en Ierland. “De Olympische Spelen in Rio hadden eigenlijk mijn vierde moeten zijn, als speler en trainer. In 1996 deed ik in Atlanta mee als speler, maar in Sydney 2000 mochten we met Zuid-Afrika door een politieke beslissing niet deelnemen. We hadden nochtans een fantastisch team.”

Na het vertrek van Philippe Goldberg als assistent-bondscoach bij de Red Lions in 2018, ging ‘high performance coach’ Adam Commens onmiddellijk op zoek naar een vervanger. Na een grondige zoektocht kwam hij in juli bij Fulton uit. Van kwelduivel voor de Red Lions naar assistent-bondscoach. “Het was geen makkelijke beslissing om Ierland te verlaten, maar ik wou de kans om België in het avontuur naar de Olympische Spelen van Tokio te helpen, niet missen”, reageerde Fulton ambitieus.

Met de Red Lions gaat Fulton in India op zoek naar de wereldtitel. Na de overwinning tegen Duitsland sprong de Zuid-Afrikaan opgelaten in de armen van bondscoach Shane McLeod. “Het is erg speciaal om een teamresultaat te behalen. Nu moeten we Engeland verslaan. Zij zijn gegroeid in het toernooi en hebben vertrouwen. Ze spelen goed, verdedigen goed en maken prachtige doelpunten. We moeten opletten voor Liam Hansell, een snelle en technisch sterke speler. Elk team in de halve finales is natuurlijk sterk. Het wordt zonder twijfel een moeilijke wedstrijd.”