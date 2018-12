Red Lions eren overleden vader van doelpuntenmaker Gougnard met WK-finale: “Deze wedstrijd was voor zijn familie” DMM

15 december 2018

11u57 0 Meer Sport Wat een eerbetoon in de halve WK-finale van de Red Lions. Onze Belgische hockeymannen speelden tegen Engeland met een zwarte rouwband ter ere van Pierre Gougnard. De vader van Red Lion Simon overleed afgelopen nacht na een slepende ziekte.

Veel mooier kan een eerbetoon niet zijn. De Red Lions schreven met een rouwband om de arm geschiedenis voor de vader van Simon Gougnard. Een eerste WK-finale uit de geschiedenis én een historische 0-6-overwinning tegen Engeland. Papa Gougnard mocht er als supporter van het eerste uur niet meer bij zijn, van een beter passend afscheid konden de Red Lions nauwelijks dromen.

Het was Simon Gougnard zelf die de Red Lions op weg zette naar de overwinning. De 27-jarige hockeyspeler besliste om ondanks het verlies van zijn vader toch te spelen. Hij zorgde in het eerste kwart voor een snelle 0-2. De goal die de partij wellicht al vroeg in een beslissende plooi legde. Na de wedstrijd onthield Gougnard zich van interviews, maar ‘Man of the Match’ Tom Boon verwees in zijn overwinningsspeech wel naar het eerbetoon. “We hebben deze wedstrijd gespeeld voor Pierre en Simon. Deze historische zege is voor hen!”

Ook Arthur Van Doren sprak over het verlies. “Dit is heel erg voor Simon. Ik vind het ontzettend sterk en het is eigenlijk waanzinnig dat hij deze wedstrijd op de mat heeft gelegd. Hij sprak onze deze ochtend toe met trainen in de ogen. Ook wij hadden tranen. Je vader verliezen en dan toch nog willen spelen, ik krijg er kippenvel van als ik er nu over spreek. Als team hadden we een verplichting om een goeie prestatie te leveren voor Simon en zijn familie. Dat is vandaag gelukt. We mogen trots zijn op de teamprestatie. Ik hoop dat zijn vader hier ergens nog van heeft kunnen genieten.”

Het slotwoord was voor een zichtbaar geëmotioneerde Loïc Luypaert: “Dit was het moeilijkste moment uit mijn carrière. We kenden Pierre allemaal. Het is zo hard, maar dit was voor hem. Morgen staan we op het hoogste podium voor Pierre.”