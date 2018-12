Red Lions en gastland India houden mekaar in evenwicht op WK hockey na match met twee gezichten MH

02 december 2018

16u01 0 Meer Sport De Red Lions hebben in hun tweede groepswedstrijd op het WK de buit verdeeld met gastland India: 2-2. Onze Belgische hockeymannen speelden een sterke eerste helft, maar zagen in het derde en vierde kwart af. De Belgen blijven met dit resultaat in de running voor rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales, al is India nog steeds groepsleider dankzij een beter doelsaldo.

Ruim 15.000 uitzinnige Indiërs in het Kalinga Stadium van Bhubaneswar. Maar onder de indruk van de omstandigheden waren de Lions allerminst. Vanaf het startsignaal namen de mannen van coach Shane McLeod het heft in handen. De 0-1 van Alexander Hendrickx viel dan ook dik verdiend te noemen. Dat een strafcorner leidde tot de openingsgoal, deed ongetwijfeld deugd bij de Nieuw-Zeelandse oefenmeester. Hij zag hoe zijn team een prima eerste periode afleverde.

Zo dominant de Lions voor rust waren, zo moeizaam verliep het nadien. India voerde stelselmatig de druk op, met de gelijkmaker van Harmanpreet als logisch gevolg. België wist even niet van welk hout pijlen maken. De intussen weer dolenthousiaste Indische fans roken bloed. Pompen of verzuipen dus. Wanneer Simranjeet India vroeg in het laatste kwart India de voorsprong bezorgde, leken de Lions op een eerste nederlaag op het WK af te stevenen. Tót Simon Gougnard op zo’n drie minuten van het einde profiteerde van weinig doortastend verdedigen bij India: 2-2. De laatste speeldag, waarin België het opneemt tegen Zuid-Afrika, moet uitmaken wie er doorstoot naar de kwartfinales. Elke groepswinnaar heeft een ticket beet bij de laatste acht, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden.

De @BELRedLions pakken in extremis een punt tegen India en behouden een waterkansje op groepswinst! 🇧🇪💪 #RoarTogether pic.twitter.com/5G4Vyq7bRA Play Sports(@ playsports) link

