Red Lions boeken tegen Pakistan eerste zege in Champions Trophy Hockey TLB

29 juni 2018

17u42

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen (FIH 3) hebben op de Champions Trophy in het Nederlandse Breda tegen Pakistan (FIH 13) hun eerste zege behaald. Het werd 4-2. Daardoor mogen ze misschien nog om brons strijden.

De Red Lions kwamen na 11 minuten op achterstand. Muhammad Aleem Bilal scoorde na een penaltycorner. Zes minuten na de pauze maakte Thomas Briels na een pass van Tom Boon gelijk. Meteen daarna, in de 38e minuut, keken de Belgen opnieuw tegen een achterstand aan na een raak schot van opnieuw Bilal. Maar Amaury Keusters zorgde even later weer voor evenwicht op het scorebord na een combinatie met Simon Gougnard (2-2).

Diezelfde Gougnard gaf in de 50e minuut andermaal een beslissende pass, met dit keer Cedric Charlier als afwerker (3-2). Kort daarna devieerde Florent van Aubel een voorzet van Tom Boon in doel (4-2).

België moest dit toernooi wachten tot zijn vijfde en laatste groepsmatch om een eerste zege te boeken. Na een 3-3 gelijkspel tegen Australië (FIH 1) volgde een 1-6 pandoering tegen gastland Nederland (FIH 4). Daarna speelden de troepen van bondscoach Shane McLeod in een heruitgave van de olympische finale 1-1 gelijk tegen Argentinië (FIH 2). Dat was donderdag ook de uitslag van het duel tegen India (FIH 6).

De Red Lions komen in Breda nog een keer in actie. Zondag spelen ze een klassementsmatch. Als Argentinië zaterdag niet wint van Australië, dat al zeker is van een finaleticket, mag België om het brons spelen. Anders wordt het een duel om plaats vijf en zes.

