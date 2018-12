Red Lions boeken ruime zege tegen Zuid-Afrika, maar moeten via barrageduel kwartfinaleticket boeken LPB

08 december 2018

16u09 2 Meer Sport Makkelijke 5-1-zege voor de Red Lions tegen Zuid-Afrika, maar een rechtstreeks kwartfinaleticket op het WK was voor de Belgische hockeymannen niet weggelegd. India versloeg Canada immers met dezelfde cijfers en pakte op basis van het doelsaldo de groepszege. De weg naar de kwartfinale loopt voor de Lions langs een barrageduel.

De wedstrijd tegen Zuid-Afrika begon dramatisch voor de Belgen. Binnen de halve minuut zette Spooner zijn team op voorsprong. De Red Lions gingen op zoek naar de gelijkmaker en kregen net voor het einde van het eerste kwart loon naar werken. Alexander Hendrickx tekende op strafcorner voor de 1-1. De Lions waren gelanceerd en Simon Gougnard zorgde niet veel later voor de 2-1. Hendrickx, opnieuw op strafcorner, en Loïck Luypaert, ook op strafcorner, diepten nog voor halfweg de kloof uit tot 4-1. Na de pauze gingen de Belgen verder op doelpuntenjacht. Cédric Charlier maakte er vroeg in het vierde kwart 5-1 van. Daar bleef het bij. De 6-1 van Dockier viel net buiten de tijd.

Enkele uren later haalde India het met dezelfde cijfers van Canada. Het gastland had aan een zege genoeg voor groepswinst en Singh zorgde op strafcorner voor een snelle voorsprong. Van Son maakte in het derde kwart gelijk, maar nadien nam India ruime afstand. Na goals van Kangujam, Upadhyay (2) en Rohidas liep het uit tot 5-1.

India en België tellen elk 7 punten, maar het doelpuntensaldo is doorslaggevend. Hierin doet het gastland (+9) beter dan de Lions (+5). India stoot als groepswinnaar direct door naar de kwartfinales, de nummers twee (België) en drie (Canada) werken barragewedstrijden af voor een plek bij de laatste acht. De Belgen spelen als tweede in groep C op dinsdag hun volgende partij, tegen de derde uit poule D. Dat wordt Pakistan of Maleisië, maar ook een kraker tegen Nederland kan in principe nog.

