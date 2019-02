Red Lions blikken in vierde wedstrijd Hockey Pro League Australië in met 4-1: “Heel goede momenten gekend in eerste vier matchen” MH

03 februari 2019

08u11

Bron: Belga 0 Meer Sport De Red Lions hebben in de vierde wedstrijd van de Hockey Pro League in Melbourne met 4-1 gewonnen van thuisland Australië. De zege sluit het eerste luik van vier wedstrijden op verplaatsing af in de nieuwe internationale competitie.

Met België-Australië stond een duel tussen de huidige en voorgaande wereldkampioen en nummer 1 op de wereldranglijst op de agenda. De Belgen bevestigden hun status van beste ploeg ter wereld dankzij twee doelpunten van Sébastien Dockier (15. en 35.), een omgezette strafcorner van Alexander Hendrickx (28.) en het afsluitende doelpunt van Tanguy Cosyns (40.).

De Belgen sluiten het eerste deel van de Hockey Pro League ongeslagen af. Ze speelden eerder gelijk tegen Spanje (2-2) en Nieuw-Zeeland (4-4) en wonnen van Argentinië (4-1). De Red Lions kunnen zich nu opnieuw focussen op de Belgische competitie. De volgende wedstrijd van de Pro League vindt op eigen bodem plaats. Op 10 april ontvangen de Belgische hockeymannen in Ukkel Spanje. Later op de dag nemen ook de Belgische hockeyvrouwen het in Melbourne op tegen Australië (3). De Red Panthers staan dertiende op de wereldranglijst.

“We pakken negen op twaalf buitenshuis. Dat is niet eenvoudig. We kunnen alleen maar opgetogen zijn over ons debuut in de Hockey Pro League. We hebben heel goeie momenten gekend in de eerste vier matchen”, vertelde bondscoach Shane McLeod. “Het was heel aangenaam om onze houding te zien tegen Argentinië maar de beste match was ongetwijfeld tegen Australië. Het doel was het eerste deel van de competitie goed te beëindigen. De drie eerste matchen dienden als trampoline naar dit prestigieuze duel tegen de ex-wereldkampioenen.”

McLeod kijkt het vervolg van de competitie met vertrouwen tegemoet. “Laat ons niet vergeten dat we begin april opnieuw kunnen rekenen op Simon Gougnard, John-John Dohmen en Manu Stockbroekx. Maxime Plennevaux maakte ook een opvallende intrede bij de Lions, die nu een kleine break hebben in februari. Zij staan nu ter beschikking van hun teams. Begin maart hernemen we de trainingen om dan begin april klaar te zijn.”

Cosyns: “Winnen in Australië is iets uniek”

Tanguy Cosyns tekendevoor de vierde en laatste treffer tegen Australië. “Na anderhalf jaar afwezigheid (door blessureleed, red) moest ik nog een beetje mijn plaats zoeken. Het duurde, net als voor de hele ploeg, een tijdje voor ik het goede ritme vond. We verloren stomme punten tegen Spanje en Nieuw-Zeeland maar het geheel blijft positief. We wilden dit eerste deel (van de Pro League, red) goed beëindigen en 70 minuten geconcentreerd blijven. Hier in Australië winnen is iets uniek. Vanaf de eerste minuut legden we onze wil op. Als men mij drie of vier jaar geleden zou hebben gezegd dat wij de ex-nummer 1 van de wereld zo zouden domineren, dan zou ik eens goed hebben gelachen.”

Het hoofddoel voor de Red Lions dit jaar is het EK in augustus in Antwerpen. Cosyns wil er ook dan bij zijn. “De concurrentie bij de Lions is ongelofelijk groot. Je moet realistisch blijven en elke week je beste niveau tonen. Dat wordt mijn doel wanneer ik terugkeer naar mijn club HGC (in Nederland, red)”, besluit de Brusselse aanvaller.

Red Panthers volgen voorbeeld van Red Lions

Ook de Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) hebben in hun derde wedstrijd van de Pro League met 1-2 gewonnen van Australië (FIH 3). De Red Panthers volgden daarmee het voorbeeld van de Red Lions (FIH 1).

Alle doelpunten in de wedstrijd van de Panthers vielen in de tweede helft. Michelle Struijk opende in de 35e minuut de score na een penalty corner. Louise Versavel verdubbelde in de 47e minuut de voorsprong met een veldgoal. Australië lukte in de 57e minuut nog de aansluitingstreffer langs Brooke Peris, maar dichter kwam de thuisploeg niet meer. Vorig weekend startten de Panthers de gloednieuwe landencompetitie met een 2-0 nederlaag in Cordoba tegen Argentinië (FIH 4). Vrijdag klopte de selectie van bondscoach Niels Thijssen in Auckland Nieuw-Zeeland (FIH 6) met 0-1.

Voor de Panthers ligt de Hockey Pro League nu stil tot 29 maart. Dan spelen ze in Lancaster (Pennsylvania) tegen de Verenigde Staten (FIH 12). Ook Nederland (FIH 1), Engeland (FIH 2), Duitsland (FIH 5) en China (FIH 10) zijn tegenstanders.