Red Lions beginnen in en tegen Spanje in gloednieuw hockeytoernooi, Red Panthers moeten naar Argentinië

06 februari 2018

23u56

Bron: Belga 0 Meer Sport De Internationale Hockeyfederatie (IHF) heeft dinsdag het programma bekendgemaakt voor het eerste seizoen van de Pro League. Dat is een nieuw internationaal toernooi dat zich tussen januari en juni 2019 zal afspelen, met dubbele confrontaties tussen de negen deelnemende landen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De Red Lions starten op 19 januari 2019 in en tegen Spanje, terwijl de Red Panthers een week later de verplaatsing naar Argentinië moeten maken.

De Pro League is een initiatief van de IHF ter vervanging van de huidige Champions Trophy, waarvan de laatste editie voor mannen zal plaatsvinden van 23 juni tot 1 juli 2018 in het Nederlandse Breda en voor de vrouwen van 17 tot 25 november in het Chinese Changzhou. De nieuwe internationale competitie, die met heen- en terugmatchen gespeeld zal worden, dient ook ter vervanging van de verschillende World League-formules. Op de World League was het mogelijk zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen en de Wereldbeker.

De Red Lions, momenteel derde op de wereldranglijst, krijgen tegenstanders van het hoogste niveau voorgeschoteld: Pakistan (FIH-13), Spanje (FIH-8), Engeland (FIH-7), Duitsland (FIH-5), Nederland (FIH-4), Nieuw-Zeeland (FIH-9), Australië (FIH-1) en Argentinië (FIH-2). De Red Panthers, dertiende op de wereldranglijst, ontmoeten Argentinië (FIH-3), Nieuw-Zeeland (FIH-4), Australië (FIH-5), de Verenigde Staten (FIH-7), Engeland (FIH-2), China (FIH-8), Nederland (FIH-1) en Duitsland (FIH-6).

