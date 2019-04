Red Lion Simon Gougnard verlaat Waterloo Ducks voor promovendus Leuven XC

19u49

Simon Gougnard gaat volgend seizoen hockeyen voor promovendus KHC Leuven, zo maakte de Red Lion bekend. De duur van de overeenkomst moet nog bepaald worden, maar zijn keuze om topclub Waterloo Ducks te verlaten is wel gemaakt. "Het ambitieuze project van Leuven bevalt me wel", aldus de wereldkampioen.

KHC Leuven degradeerde vorig seizoen uit de hoogste divisie, maar is volgend jaar opnieuw van de partij in de Audi Hockey League. "Mijn broer Boris heeft voor Leuven gespeeld, en die houdt er goede ervaringen aan over. Ik zal een belangrijke rol spelen binnen de ploeg, en dat is echt wat ik zocht", zegt de 28-jarige Gougnard. "Het was geen makkelijke beslissing, want ik ben verknocht aan de Watducks. Alles liep hier prima, maar ik wil deze uitdaging echt aangaan. Ik zal in 2020 inderdaad geen Euro League spelen. Dat had een invloed op mijn beslissing kunnen hebben, maar kiezen is verliezen."

Gougnard verliet Waterloo tien jaar geleden voor de Nederlandse competitie. Daar speelde de middenvelder voor Tilburg, Oranje-Zwart en Bloemendaal. Via Racing Brussel kwam hij twee jaar geleden terug bij de Watducks. Bij de Red Lions nam Gougnard na het behalen van de wereldtitel in Bhubaneswar een pauze als international. Bondscoach Shane McLeod kan volgende week in de Pro League voor het eerst opnieuw op Gougnard rekenen.