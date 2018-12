Red Lion Loic Van Doren wil groeien in de schaduw van Vincent Vanasch: “Het beste moet nog komen” Redactie

01 december 2018

14u34

Bron: Belga 0 Meer Sport Loic Van Doren, de doublure van Vincent Vanasch, volgt de wedstrijden van de Red Lions tijdens het WK hockey in India vanop de tribunes. De 21-jarige Antwerpse doelman neemt vrede met zijn lot.

"Ik ben nog heel jong en het beste moet nog komen. Ik maak nog niet lang deel uit van de groep en stel vast dat ik nog enkele hordes moet nemen. Ik zit nog altijd in een ontwikkelingsfase en de groep helpt me daarin. Wat voor mij telt, is hard trainen en altijd paraat staan 'voor het geval dat', vooral morgen tegen India", aldus Van Doren, die vlak voor het EK 2017 in Amsterdam Jérémy Gucassoff opvolgde als tweede doelman.

Er werd hem geen enkele specifieke taak opgelegd tijdens de wedstrijden, waardoor hij één van de scherpste observatoren is van zijn ploeggenoten op het toernooi. "We mogen tevreden zijn over onze start op het toernooi. We hebben echter nog veel progressiemarge. Sommige spelers waren niet tevreden over het resultaat tegen Canada en het is waar dat, als we kijken naar de beelden, we meer intensiteit in ons spel hadden kunnen leggen. Maar het belangrijkste in dit soort toernooien is om te groeien. Anders is een eindoverwinning niet mogelijk. Ik wens dat we morgen een grote stap voorwaarts kunnen zetten tegen India, en ik denk dat dat mogelijk is", dixit de jongere broer van Arthur, de beste speler ter wereld van 2017.

Loic Van Doren, Belgisch kampioen met KHC Dragons vorig seizoen, volgde tijdens de zomer het voorbeeld van zijn ploeggenoot Sébastien Dockier en trok naar het Nederlandse Den Bosch. "Dat was een goede beslissing. Ik ben nu nog meer bezig met hockey. We trainen ook meer. Sinds augustus train ik zes dagen op zeven, en ik merk dat dat mijn niveau omhooggestuwd heeft, zowel op fysiek als op technisch en mentaal vlak.”