Red Lion Gauthier Boccard wordt ereburger van Waterloo LPB

21 december 2018

13u30

Bron: Belga 0

Hockeyer Gauthier Boccard, die vorige zondag met de Red Lions de wereldtitel veroverde in het Indische Bhubaneswar, zal in zijn woonplaats Waterloo benoemd worden tot ereburger. Dat besliste de gemeenteraad van de Waals-Brabantse plaats. "Omwille van de drukke sportieve agenda van Gauthier Boccard zal de titel aan hem uitgereikt worden tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019", laat de gemeente weten.

De laatste dertig jaar benoemde Waterloo diverse bekende inwoners tot ereburger. Het ging daarbij om voetballer Georges Grün, zanger Serge Lama, striptekenaar Morris, academicus René de Obaldia, componist Claude-Michel Schönberg, acteur Francis Huster en Roberto Martinez, de huidige bondscoach van de Rode Duivels. Een andere hockeyer, John-John Dohmen, werd in 2016 ereburger van Ittre, ook in Waals-Brabant, na zilver te hebben behaald met de Red Lions op de Olympische Spelen in Rio.