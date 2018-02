Red Lion Arthur Van Doren is beste hockeyer van de wereld Belgische hockeyers vallen in de prijzen in Berlijn Werner Thys

05 februari 2018

21u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Op 23-jarige leeftijd mag Arthur Van Doren zich de beste hockeyer van de wereld noemen. Een jaar na John-John Dohmen ging in Berlijn de meest prestigieuze individuele hockeytrofee opnieuw naar een Belgische speler. Van Doren kaapte in de Duitse hoofdstad trouwens alles weg, want net als vorig jaar werd hij ook verkozen tot 'Rising Star of the Year'. En om het Belgisch feestje helemaal compleet te maken: Vincent Vanasch is 's werelds beste keeper.

"Momenteel weet ik echt nog niet waar ik deze onderscheiding moet plaatsen", reageerde Van Doren vanuit Berlijn. "Rising Star werd ik al eens, maar wereldspeler van het jaar is toch de allergrootste eer. Zeker als je het haalt van toppers als Peillat en Grambusch. Het is gewoon geweldig cool."

Vijf jaar geleden werd Van Doren reeds beschouwd als de allergrootste internationale belofte en sindsdien dirigeert hij op meesterlijke wijze de verdediging van de Red Lions en zijn club Dragons. De prijzenkast van Van Doren puilt ondertussen uit. In België won hij in 2012 de Gouden Stick als beste belofte en in 2014, 2016 en 2017 de échte Gouden Stick. En op zowat elk internationaal toernooi wordt Van Doren individueel in de bloemetjes gezet. Zo werd hij op het voorbije EK in Amsterdam, waar de Lions zilver behaalden, uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Een maand eerder was hij in de halve finale van de World League in Johannesburg de beste jongere.

Groot toernooi winnen

"We hebben met de nationale ploeg een zeer sterke zomer achter de rug en ik vermoed dat ik daaraan deze bekroning te danken heb", aldus Van Doren. "Ik heb geluk dat ik deel uitmaak van een zeer ambitieus team. Ook de volgende jaren zullen er nog Lions individuele prijzen pakken. Hockey blijft echter een teamsport en niets zal me gelukkiger maken dan eindelijk een groot toernooi te winnen."

De Lions krijgen dit jaar twee kansen om die eerste grote trofee binnen te halen. Eind juni spelen ze in Breda de laatste editie van de Champions Trophy, maar de allerbelangrijkste afspraak kondigt zich in december aan met het WK in het Indische Bhubaneswar.

Het is wel vreemd dat Van Doren, die dus al meer dan vijf jaar aan de internationale top speelt, door de Internationale Hockeyfederatie nog genomineerd werd als Rising Star, een categorie die hij reeds lang ontgroeid is. Op die manier viel Victor Wegnez (21) - eveneens kandidaat Rijzende Ster - buiten de prijzen.

'The Wall' Vanasch is beste keeper

Het Belgische hockey was in Berlijn helemaal op de afspraak want naast Van Doren werd ook Vincent 'The Wall' Vanasch (30) bekroond. Voor het eerst is een Belg de beste keeper van de wereld. Vanasch haalde het voor de Ier Harte - de winnaar van de twee vorige edities - en de Argentijn Vivaldi. Sinds de Spelen 2012 in Londen is Vanasch de vaste doelman van de Lions. Met enkele fantastische reddingen liet hij zich op het voorbije EK opmerken in het met 5-0 gewonnen pouleduel tegen Nederland. "Die wedstrijd lukte inderdaad alles", aldus Vanasch. "Een beetje te vergelijken met het duel op de Olympische Spelen in Londen tegen India. We wonnen met 3-0, ik speelde een goede wedstrijd en meteen was mijn bijnaam 'The Wall' geboren."

De komende jaren zou Loïc Van Doren, broer van Arthur, wel eens de opvolger van Vanasch als beste keeper ter wereld kunnen worden. Sinds het afhaken van Jeremy Gucassoff als Red Lion is de 21-jarige Van Doren nu de vaste tweede keeper van de nationale ploeg.

Geen hoofdprijs voor D'Hooghe, McLeod gedeeld winnaar

Naast Van Doren, Vanasch en Wegnez waren ook Aisling D'Hooghe (23), goalie van onze Red Panthers, en de Nieuw-Zeelander Shane McLeod, bondscoach van de Red Lions, genomineerden op de gala-avond in Duitsland. D'Hooghe, die onze hockeyvrouwen in Amsterdam aan historisch zilver hielp op het EK, moest de hoofdprijs aan de Britse Maddie Hinch laten. Voor McLeod was het wel bingo. Hij deelde de trofee 'Coach van het jaar' met Max Caldas, bondscoach van Oranje.