Red Dragons vloeren Australië en hebben nog miniem waterkansje op volgende ronde WK volleybal Bart Fieremans in Italië

22 september 2018

18u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Red Dragons - nog wat groggy van de mokerslag tegen Slovenië – stonden vandaag weer recht. Met Igor Grobelny als uitblinker won België het tweede duel van de tweede ronde tegen Australië met 3-0 (28-26, 28-26, 25-20). Morgen volgt nog een heuse prestigeslag tegen Brazilië, het nummer één van de wereld en de olympisch kampioen.

De zege tegen Australië krikt het moreel van de Red Dragons op, maar verandert weinig aan de mathematische mini-mini-kans om op dit WK nog door te gaan naar de Final Six. Op het spel staan wel nog belangrijke punten voor de wereldranking, die later dan weer invloed kunnen hebben op de kansen voor de olympische kwalificatiestrijd.

Na de opdoffer tegen Slovenië willen de Red Dragons vooral dit WK nog met een goed gevoel afsluiten. Bondscoach Andrea Anastasi gunde Igor Grobelny een kans in de basis: hij zou het vertrouwen niet beschamen. Ook Hendrik Tuerlinckx mocht starten, maar hij moest na enkele missers al snel wijken voor Bram Van den Dries. België kon niet meteen zijn wil uitdrukken: er slopen te veel foutjes in het samenspel en Australië werkte de punten goed af. Anastasi schoot in een Italiaanse colère. Na de tweede technische time-out lukte België toch een succesvolle inhaalrace. Grobelny viel met zijn dynamiek in positieve zin op. Een goed blok van Van de Voorde en het negende punt van Grobelny trokken België uiteindelijk over de streep in de eerste set met 28-26.

Uitblinker Grobely

De Red Dragons speelden daarna meer bevrijd, maar ook Australië gaf niet af. De score liep gelijk op. Dat de reserven van Australië het duel nogal luchtig opnamen lieten ze in de tweede technische time out zien met een dansnummer. Het publiek wist het te smaken en ging helemaal loos, maar ook de Aussies op het veld leken gelanceerd. België moest een 16-19-kloof goedmaken en dat lukte maar ternauwernood. In 'money time' hield België de zenuwen goed onder controle en een blok van uitblinker Grobely schonk België toch de tweede set: 28-26.

Zo begonnen de Red Dragons met een comfortabel gevoel aan de derde set. Met meteen een kloof van 8-4 leek het vat af bij de Aussies. Ze spartelden wel nog tegen, maar België klaarde de klus met 25-20.