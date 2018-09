Red Dragons verslaan Australië met 3-0 in uitwuifwedstrijd Redactie

08 september 2018

22u38

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische volleybalmannen (FIVB 15) hebben vandaag hun laatste oefeninterland afgewerkt voor het komende WK in Italië en Bulgarije, dat zondag van start gaat. De Red Dragons versloegen in Aalst Australië (FIVB 16) met 3-0. De setstanden waren 25-19, 25-18 en 25-23.

De Belgen openen volgende week woensdag in WK-poule A tegen Argentinië (FIVB 7). Een dag later staat het duel met gastland Italië (FIVB 4) op het programma. Nadien volgen nog duels met Slovenië (FIVB 23-15/09), Japan (FIVB 12-16/09) en de Dominicaanse Republiek (FIVB 38-17/09). Alle groepswedstrijden van de Belgen, vorig jaar vierde op het EK, worden in Firenze gespeeld. De beste vier van elke poule stoten door naar de tweede groepsfase.

België speelde met Van Den Dries 11, Deroo 15, Verhees 6, Van de Voorde 12, Rousseaux 8, D'Hulst, libero's: Stuer en Ribbens. Kwamen in: Tuerlinckx 2, Lecat, Valkiers