Red Dragons verliezen ook tweede oefenduel in Polen TLB

05 september 2018

22u46

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische volleybalmannen hebben voor de tweede dag op rij een oefeninterland verloren in en tegen Polen. De duels kaderden in de voorbereiding op het WK.

Het team van de Italiaanse coach Andrea Anastasi ging in Szczecin met 3-1 onderuit tegen Polen, dat wordt getraind door voormalig bondscoach Vital Heynen. De setstanden waren 25-21, 25-27, 25-14 en 25-18.

België speelde met Bram Van Den Dries (14 ptn), Sam Deroo (12), Stijn D'Hulst, Pieter Verhees (8), Simon Van De Voorde (9), Tomas Rousseaux (13) en Lowie Stuer (libero), daarna met Igor Grobelny (1), Jelle Ribbens (libero), François Lecat, Hendrik Tuerlinckx (2), Matthias Valkiers en Pieter Coolman (1).

Gisteren verloren de Belgen met 3-1 van Polen (25-23, 25-16, 20-25 en 25-22).

De oefeninterlands kaderden in de voorbereiding op het WK 2018, dat in Italië en Bulgarije wordt georganiseerd. De Dragons spelen in Firenze in groep A tegen Argentinië (12/09), gastland Italië (13/09), Slovenië (15/09), Japan (16/09) en de Dominicaanse Republiek (17/09).

