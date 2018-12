Red Dragons tegen Turkije, Slovakije en Letland in European League GVS

13 december 2018

19u05

De Red Dragons (CEV-7) werden voor de European League in groep A met Slovakije (CEV-14), Turkije (CEV-15) en Letland (CEV-26) uitgeloot. In groep B neemt Nederland (CEV-9) het op tegen Estland (CEV-13), Spanje (CEV-16) en Kroatië (CEV-23), groep C bestaat uit Finland (CEV-11), Tsjechië (CEV-12), Oekraïne (CEV-19) en Wit-Rusland (CEV-22).



De drie groepswinnaars en een nog aan te duiden organisator spelen de Final Four. Als het gastland voor die Final Four groepswinnaar wordt, gaat ook de beste tweede door. De twee finalisten van de European League plaatsen zich voor de Challenger Cup, waarin zes landen om één plaats in de Nations League strijden.

Vorig jaar slaagden de Belgen er niet in de Final Four te bereiken. Ze werden tweede in hun groep, na Estland en voor Zweden (CEV-18) en Slovakije. Bij de vrouwen komen de Yellow Tigers uit in de Nations League, die de beste zestien landen van de wereld verenigt.