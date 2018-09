Red Dragons sluiten WK af op historische 7de plek: mooi rapport (met enkele kritische noten) Bart Fieremans in Italië

24 september 2018

08u51 0 Meer Sport Allesbehalve slecht, maar het had nog mooier kunnen zijn. Met dit gevoel zwaaiden de Red Dragons het WK uit. Op het rapport staan een historische 7de WK-plek, enkele kritische noten, een compliment voor Igor Grobelny, en een prettig vooruitzicht richting het EK 2019 in eigen land.

Olympische droom blijft levendig

Jammer van de dubbele gemiste kans tegen Slovenië, het zwart beest van België. Maar de Red Dragons slaagden met een positie binnen de top 8 op dit WK - historisch de beste prestatie van België in het moderne volley - wel in hun doel om redelijk veel punten voor de wereldranking te pakken. "We doen tien plaatsen beter dan onze 17de plek op het vorige WK, dat is positief", zegt spelverdeler Matthias Valkiers. Deroo kijkt al verder: "Elk plaatsje dat we opschuiven op de ranking helpt voor onze olympische droom." Ook Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van de Vlaamse volleybalbond, onthoudt dit: "De olympische droom is niet kapot, maar blijft levendig. Bij een exit in de eerste ronde zouden de Spelen niet realistisch meer geweest zijn."

