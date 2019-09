Red Dragons overklassen Spanje en blijven na drie duels autoritair ongeslagen Bart Fieremans

15 september 2019

17u11 0 Volleybal De Red Dragons blijven autoritair meedingen voor de eerste plaats in de groepsfase van het EK volley. Met een droge 3-0 (25-17, 25-21, 25-14) tegen Spanje boekte België deze namiddag zijn derde zege na Oostenrijk en Duitsland. Helemaal op koers dus voor een op papier ‘meer haalbare’ tegenstander in de achtste finale.

De Red Dragons veranderen voor de derde groepswedstrijd van decor. Na de twee eerste duels in het Brusselse Expopalies 12 vinden de laatste drie poulewedstrijden in de Lotto Arena in Antwerpen plaats, een 2000-tal Belgische volleyfans zorgden met hun verbale ondersteuning voor een goeie ambiance tegen Spanje.

SET 1 (25-17) Zwierige slotfase

België begon sterk met twee killblocks op rij dat Spanje tot achtervolgen dwong. De tegenstander klampte aan en Andres Villena zorgde met een rake smash voor een nieuw evenwicht in de stand: 9-9. Dat bleef zo tot 15-15, waarbij Spanje via Victor Rodriguez ook een ace scoorde. Daarna namen de Red Dragons afstand, door onder meer een buiten geslagen smash van Andres Villena en een Spaanse toetsfout. Bij België acteerde Sam Deroo op een hoog niveau voor 20-16. Een time-out van Spanje kon de bakens niet verzetten. Tomas Rousseaux gaf nog extra ademruimte (21-16) en ook Hendrik Tuerlinkx mepte er goed op los. Een ace van Arno Van De Velde schonk België gezwind de eerste set.

SET 2 (25-21) Steeds de bovenhand

Ook in de tweede set waren de Red Dragons bij de pinken. Deroo redde een mindere Belgische receptie door uit een moeilijke hoek alsnog te scoren voor een 8-6-voorsprong. Spanje toonde veerkracht tot 8-8, daarna kende België een sterke periode met een killblock en een ace van Deroo voor 11-8. Tuerlinkx varieerde goed tussen brute kracht en slimme afwerking om de kloof vast te houden en nog verder uit te lopen tot 20-16. België liet zich op geen enkel dipje betrappen. De ingevallen Bram Van Der Dries lukte nog een ace en België pakte autoritair de tweede set met 25-21.

SET 3 (25-14) Demonstratievolleybal

Anders dan tegen Duitsland zaterdag verloor België in de derde set zijn greep op het verloop niet. Rousseaux pakte uit met een mooie tipbal en een blok om België op 3-2 te zetten. Stijn D’Hulst verdeelde het spel prima waardoor Deroo niet voor het eerst met een pipeaanval raak trof. De deejay mocht zijn beste meezingers - Sweet Caroline en YMCA - bovenhalen, want de Red Dragons pakten uit met demonstratievolleybal om van 4-3 naar 13-3 uit te lopen. Spanje stond erbij en keer ernaar, en kon daarna alleen nog maar de schade beperken. Zonder veel energieverlies pakte België via een laatste rake smash van Rousseaux met 25-14 de derde set en de derde zege in groep B.