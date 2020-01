Red Dragons openen olympisch kwalificatietoernooi met verlies tegen Slovenië ABD

05 januari 2020

18u18

Bron: Belga 2 Volleybal De Belgische volleybalmannen (CEV 6) zijn met een 0-3 nederlaag tegen Europees vicekampioen Slovenië (CEV 7) begonnen aan het Europees olympisch kwalificatietoernooi in de Duitse hoofdstad Berlijn, waar acht landen strijden om één ticket voor Tokio. De setstanden waren 23-25, 26-28 en 20-25.

De troepen van bondscoach Dominique Baeyens nemen het in groep A nog op tegen thuisland Duitsland (CEV 10/maandag) en Tsjechië (CEV 11/dinsdag). Zondagavond om 19u30 staan de Tsjechen en de Duitsers tegenover elkaar.

In groep B zitten Europees kampioen Servië (CEV 1), Frankrijk (CEV 3), Bulgarije (CEV 8) en Nederland (CEV 9). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de kruisfinales. Die worden donderdag 9 januari gespeeld, de finale vrijdag 10 januari. Enkel de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen.

De Red Dragons krijgen in de Max-Schmeling Halle een laatste kans om naar de Spelen te gaan.

In augustus kwamen ze niet in aanmerking voor de eindzege op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, waar de Verenigde Staten uiteindelijk het olympisch ticket pakten. De Belgen verloren er met 0-3 van de VS en Nederland, Zuid-Korea ging met 3-0 voor de bijl.