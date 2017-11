Red Dragons ontmoeten op WK volleybal gastland Italië en enkele haalbare kaarten: "Het is een heel interessante groep" Redactie

18u51

Bron: Belga 0 Maxime Petit Meer Sport De Red Dragons (FIVB-15) kwamen bij de in Firenze uitgevoerde loting voor het wereldkampioenschap volleybal 2018 met Italië (FIVB-4), Argentinië (FIVB-7), Japan (FIVB-12), Slovenië (FIVB-23) en de Dominicaanse Republiek (FIVB-38) in groep A terecht. Het WK vindt van 10 tot 30 september in Italië en Bulgarije plaats.

Omdat België ingedeeld is in de groep van Italië, zal het de groepswedstrijden ook op Italiaanse bodem afwerken. Slovenië wordt geen makkelijke opdracht. In de kwalificaties wonnen de Slovenen immers van de Belgen, waardoor er een extra kwalificatieronde volgde. Argentinië en Italië lagen de Belgen beter in 2017, beide ploegen moesten in de World League het onderspit delven voor de Dragons. In Teheran werd Argentinië opzij gezet na een tiebreak, in Antwerpen waren vier sets genoeg om Italië te verslaan. Japan en de Dominicaanse Republiek trof België niet recent.

Maxime Petit

De wedstrijden van poule A en C worden afgewerkt in Italië, die van B en D in Bulgarije. De beste vier van elke groep gaan door naar de volgende ronde, waarbij de ploegen opnieuw in vier groepen worden onderverdeeld. Alleen de beste zes gaan naar Turijn voor de eindfase. Daar strijden ze onderverdeeld in twee groepen van drie om een plaats in de halve finales.

"Italië is favoriet, maar daarnaast kan alles", toonde bondscoach Vital Heynen zich tevreden over de loting. "Het is een heel interessante groep. We mogen in Italië tegen het gastland spelen en treffen buiten Italië geen echte wereldtoppers. De eerste plaats lijkt me voor Italië. We klopten hen in Antwerpen voor de World League, maar op het WK komen er heel wat vedetten bij de groep en voor eigen publiek zal het zeker beter spelen."

Maxime Petit Vital Heynen.

"Tegen de andere landen zijn er heel wat mogelijkheden, alles kan. Dit is zo'n groep waarin iedereen tegen iedereen kan winnen. Argentinië en Slovenië zijn goed, maar geen wereldtop. Tegen Japan speelde ik al met Duitsland en de Aziaten staan boven België in de wereldranglijst. Hun ploeg wordt ook beter en beter, maar ik schat ons hoger in. De Dominicaanse Republiek heeft een behoorlijk team, maar geen echt toppers. De tweede ronde halen is echt een minimumdoel. Je gaat naar een groot toernooi om ver te raken en niet om één ronde te overleven. We moeten verder durven kijken."

Heynen kwam ook kort terug op de Poolse interesse. Hij zou getipt worden als de nieuwe bondscoach van de huidige wereldkampioen. "Eigenlijk is er op dit moment heel weinig verhaal. Het is tof dat de pers mij als een grote kandidaat ziet, maar er is helemaal niets concreet."

Maxime Petit Vital Heynen.