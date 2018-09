Red Dragons ondergaan op WK volleybal de wet van de sterkste tegen Italië GVS

13 september 2018

22u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Red Dragons hebben tegen Italië niet kunnen stunten op het WK volleybal. De Belgische volleybalmannen ondergingen de wet van de sterkste en moesten in drie sets de duimen leggen voor het gastland: 25-20, 25-17 en 25-16.

"We kunnen vrank en vrij spelen", stelde kapitein Sam Deroo aan de vooravond van het duel tegen favoriet Italië. Een devies dat in de eerste set niet in dovemansoren viel. Met dezelfde pionnen die de scalp namen van Argentinië (3-1), kon België de eerste minuten zijn voet zetten naast het thuisland. Voor even dan toch, want halfweg de eerste set schakelde Italië een versnelling hoger terwijl er aanvallende foutjes in de Belgische rangen slopen. Bij een 17-14 was de definitieve kloof geslagen, zo moesten de mannen van coach Anastasi - een Italiaan - na een niet zo onaardig begin de eerste set toch aan Italië laten: 25-20.

Sterke Zaytsev

De Belgische kopjes gingen niet hangen, integendeel. Ze hielden opnieuw lange tijd gelijke tred, maar gaandeweg de tweede set plaatste Italië opnieuw een tussenversnelling. Zaytsev was de grote boeman, zowat elke aanval over hem was raak. Deroo daarentegen kon zijn Belgische collega's niet op sleeptouw nemen. Van 12-9 ging het naar 16-10 en 19-11. De cijfers logen niet, zo ook de 25-17.

Set drie dan maar? Ook niet. Het nummer vier op de wereldranking was nu eenmaal de betere - België staat op een vijftiende stek. De receptie van de Red Dragons draaide ook nu te vaak vierkant, Zaytsev bleef aan de overzijde imponeren. "Hij is de Ronaldo van het voetbal", wist Anastasi voor de partij. Geen woord gelogen. Italië sloeg een snelle kloof, van 6-3 ging het naar 14-8 en 18-11. De Dragons spartelden nog even tegen, maar bij 25-16 mochten de boeken toe.

Gisteren rekende België af met Argentinië en staat nu op een vierde stek in poule A. De eerste vier van elke groep gaan naar de tweede ronde. Zaterdag treft België Slovenië (FIVB 23). Nadien volgen nog duels tegen Japan (FIVB 12) op zondag en de Dominicaanse Republiek (FIVB 38) op maandag.