Red Dragons nemen geen revanche op Slovenië en doen slechte zaak op WK volleybal

21 september 2018

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Red Dragons hebben hun start gemist in de tweede ronde op het WK volleybal. Voor een tweede keer op evenveel weken ging Slovenië met de zege aan de haal. Geen revanche dus, België moet de komende duels - zo ook tegen grootmacht Brazilië - vol aan de bak wil het nog doorstoten. Eindstand: 0-3 (26-28, 26-28 en 19-25).

"Het is tegen Slovenië al alles of niets." Hoewel de tweede ronde net van start ging, was er van de uitspraak van Simon Van de Voorde geen woord onwaar. Met volleygrootmacht Brazilië in de groep wist België dat een misstap tegen het nummer 23 van de wereld eigenlijk uit den boze is. In de eerste ronde gaven de Red Dragons nog een 2-0-voorsprong uit handen.

In de eerste set sloeg Slovenië een eerste kloof, maar onder impuls van een sterke Van den Dries bracht België de match in evenwicht. Vervolgens gingen ze erop en erover en versierden de Dragons zelfs twee setpunten. Ze klaarden de klus echter niet, Slovenië ging met 26-28 met set 1 aan de haal.

Slovenië ging in set twee door op haar elan, vooral Gasparini zaaide vernieling. België bleef echter in het zog, maar na een versnelling van de Slovenen leek bij een 17-21-stand ook het tweede bedrijf weg. Sam Deroo wilde van geen dubbele achterstand weten en nam vier punten voor zijn rekening. Het baatte echter niet: ook de tweede set ging naar Slovenië.

Set drie begon dramatisch. In een mum van tijd liep Slovenië naar een 4-10-stand uit. Niet meer goed te maken, het kalf was dan ook verdronken. Bondscoach Anastasi schreeuwde zich de keel schor, maar moest inzien dat Slovenië dat tikkeltje scherper was: De derde set was dan ook een maat voor niets: 19-25.

Brazilië won met 3-0 van Australië en staat zo met 14 punten aan de leiding in de groep. Slovenië (12) is intussen over België (10) naar de tweede plaats gegaan. Australië staat met zeven punten laatste.

Voor de Red Dragons wordt het bijzonder lastig om nog door te stoten tot de Final 6. Enkel de vier groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten immers door naar de derde ronde. Daarin spelen zes landen in twee poules van drie (26-28/09) om een plaats in de halve finales (29/09). Op het WK van 2014 in Polen strandden de Red Dragons in de eerste groepsfase.

Belgium 🇧🇪 @belreddragons & Slovenia 🇸🇮 @SloVolley have begun their #FIVBmensWCH Pool F match in Bologna!



Live stats & more are at Match Centre: https://t.co/o89EOOxbOL #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/rqOawB8ARJ Volleyball World(@ FIVBVolleyball) link