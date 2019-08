Red Dragons moreel gehavend na ondermaatse nederlaag tegen Oranje Bart Fieremans in Nederland

10 augustus 2019

17u53 0 Volleybal Het olympisch kwalificatietoernooi loopt helemaal spaak voor de Red Dragons. Ook het tweede groepsduel tegen Nederland ging verloren, met droge 0-3-cijfers (22-25, 21-25, 20-25) bovendien. België maakt zo wiskundig geen kans meer om als groepswinnaar het ticket voor Tokio 2020 af te dwingen en zit met een gehavend moreel voor het EK in september.

De conclusie na het tweede groepsduel van dit olympisch kwalifcatietiernooi is bikkelhard: de Red Dragons haalden niet het verhoopte topniveau en de dynamiek op het veld tussen de Belgische spelers liep niet gesmeerd. Na de 3-1-nederlaag tegen Amerika vrijdag wisten de Red Dragons al dat ze zich weinig illusies moesten maken voor het rechtstreekse ticket voor de Spelen, maar het besef dat ze ooit al beter gespeeld hebben tegen grootmachten en niet boven zichzelf konden uitstijgen, kwam toch hard aan. Het maakte dat het al heel stil was op de bustrip terug naar het spelershotel.

Maar na Nederland zal het moreel nog veel dieper zitten. Want het toernooi was voor de Red Dragons nog niet helemaal verloren, tenminste als ze zich zouden herpakken tegen Nederland. Maar daar kwam niets van in huis. Integendeel. Deze generatie van de Belgische mannenploeg – die op papier favoriet is met een hogere ranking en een betere winstbalans tegen Oranje in cruciale wedstrijden – speelde een van zijn zwakste wedstrijden ooit in een internationaal toptoernooi. Het nog behoorlijk niveau tegen de VS zakte tegen Oranje naar een ondermaats peil.

In de eerste set kon België nog min of meer gelijke tred houden. Een 7-11-achterstand maakten de Red Dragons in een mum van tijd goed, maar bij een 16-14-voorsprong nam Oranje weer de bovenhand. België kreeg moeilijk greep op enkele opslagbommen, terwijl de receptie van de opponent wel goed draaide. België finishte slordig en leverde de eerste set in met 22-25.

Niet meteen beterschap in de tweede set. Na een 4-4-tussenscore raakte België met slechte recepties en stroef aanvalswerk het noorden helemaal kwijt. Terwijl Oranje geen krimp gaf en met goed blokwerk een kloof uitbouwde tot 7-15. Coach Brecht Van Kerckhove haalde de minder presterende Deroo naar de kant. Hoewel België nog aan de achterstand wist te knabbelen, liet Nederland zich niet de kaas van het brood stelen met winst van de tweede set (21-25).

Hetzelfde liedje in de derde set met een volledig vertimmerde Belgische basisploeg. Oranje liep freewheelend uit, en pas als het kalf al helemaal verdronken leek, vochten de Red Dragons nog wat terug – maar het tij keren zat er niet meer in.

Toch wat een afgang voor België dat zich veel meer had voorgesteld van dit toernooi. Morgen spelen de Red Dragons nog hun laatste groepsduel tegen Zuid-Korea, als het nummer 24 van de wereld het zwakke broertje in de groep. Sportief staat er evenwel niets meer op het spel, het duel lijkt vooral nog belangrijk om het geblutste moreel op te krikken met het oog op komende maand. Want dan zal België in eigen land op het Europees kampioenschap toch uit een ander vaatje moeten tappen om een goed figuur te slaan.