Red Dragons lijden pijnlijke nederlaag tegen Zweden

06 juni 2018

22u06

De Red Dragons (FIVB 15) hebben op de zesde en laatste speeldag van de Golden European League volleybal een pijnlijke 0-3-nederlaag geleden tegen het bescheiden Zweden (FIVB 78). De setstanden in de Kortrijkse Lange Munte waren 22-25, 15-25 en 18-25. België grijpt naast de Final Four.

Nog voor de wedstrijd tegen de Zweden wisten de Belgische volleybalmannen al dat kwalificatie voor de Final Four onmogelijk was door de 3-0-zege van groepsleider Estland (FIVB 32) tegen Slovakije (FIVB 26).

De Belgen begonnen met een 1-3-zege in Zweden aan de Golden European League, maar gingen nadien met 3-1 de boot in in Estland. De Red Dragons pakten vervolgens twee overwinningen tegen Slovakije. In België werd het 3-2, op bezoek in Bratislava 0-3. Daarna volgde nog een 3-0-zege tegen de Esten.

In de eindstand telt groepswinnaar Estland 15 punten. België eindigt met 11 punten. Daarna volgen Zweden (6 ptn) en Slovakije (4). Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four.