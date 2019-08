Red Dragons lijden ondermaatse nederlaag tegen Oranje: “Klap na missen olympisch doel tegen VS niet verwerkt” Bart Fieremans in Nederland

10 augustus 2019

17u53 0 Volleybal Het olympisch kwalificatietoernooi loopt helemaal spaak voor de Red Dragons. Ook het tweede groepsduel tegen Nederland ging verloren, met droge 0-3-cijfers (22-25, 21-25, 20-25). België maakt zo wiskundig geen kans meer op een rechtstreeks ticket voor Tokio 2020: “Het was een snertmatch, maar mentaal speelde mee dat de olympische droom na de VS al zo goed als weg was”, verklaart coach Brecht Van Kerckhove.

De conclusie na het tweede groepsduel van dit olympisch kwalificatietiernooi is bikkelhard: de Red Dragons haalden niet het verhoopte topniveau en de dynamiek op het veld tussen de Belgische spelers liep niet gesmeerd. Na de 3-1-nederlaag tegen Amerika vrijdag wisten de Red Dragons al dat ze zich weinig illusies moesten maken voor het rechtstreekse ticket voor de Spelen, maar het besef dat ze ooit al beter gespeeld hebben tegen grootmachten en niet boven zichzelf konden uitstijgen, kwam toch hard aan. Het maakte dat het al heel stil was op de bustrip terug naar het spelershotel.

Ook al was het toernooi voor de Red Dragons nog niet helemaal verloren - bij winst tegen Nederland bleef een waterkans behouden mocht Oranje op zijn beurt morgen kunnen stunten tegen de VS - mag dat scenario voor België de vuilnisbak in. De Red Dragons konden tegen Nederland hun hogere positie op de wereldranking en een betere winstbalans in eerdere cruciale wedstrijden niet omzetten en speelden een van hun zwakste wedstrijden ooit in een internationaal toptoernooi.

In de eerste set kon België nog min of meer gelijke tred houden, maar maakte Oranje met een hogere opslagdruk het verschil en finishte België ook slordig. In de tweede set raakte België na een 4-4-tussenstand met slechte recepties en stroef aanvalswerk het noorden helemaal kwijt. Coach Brecht Van Kerckhove haalde de minder presterende Deroo naar de kant. Hoewel België nog aan de achterstand wist te knabbelen, liet Nederland zich niet de kaas van het brood stelen met winst van de tweede set (21-25). Hetzelfde liedje in de derde set met een volledig vertimmerde Belgische basisploeg. Oranje liep freewheelend uit, en pas als het kalf al helemaal verdronken leek, vochten de Red Dragons nog wat terug – maar het tij keren zat er niet meer in.

“De match van tegen Amerika was nog niet verwerkt”, gaf Hendrik Tuerlinckx als verklaring aan. “Dat zouden we eigenlijk niet als uitvlucht mogen gebruiken, want we moeten professioneel genoeg zijn om ons daarover te zetten. Maar je merkt gewoon dat het vrij moeilijk was om dat op minder dan 24 uur te verwerken. Ons doel waar we heel lang naartoe gewerkt hebben was na twee uur tegen de VS zo goed als weg, en daarvan zijn we niet hersteld. Na ons verlies in de eerste set tegen Nederland zag je de motivatie zo minderen.”

Simon Van De Voorde noemde de ontgoocheling na de VS veel groter dan na het verlies tegen Nederland. “Al is dit resultaat wel een vernedering. Want normaal gezien waren wij het nummer twee van het toernooi. Maar we hebben ons volledig gefocust op Amerika. En nadat zij sterker bleken, stopte het verhaal al wat voor ons. Onze vechtlust tegen Nederland was anders dan als we nog in het toernooi zouden zitten met een kans om door te gaan.”

Coach Brecht Van Kerckhove zou na de nederlaag met zijn spelers de koppen bij elkaar steken voor een analyse. Al wou hij het verlies ook niet overdramatiseren: “Ik voel me als coach even rot als de spelers, maar in het achterhoofd speelde mee dat na ons verlies tegen de VS onze droom zo goed als weg was. De energie die we vrijdag wel konden brengen, ontbrak nu tegen Nederland helemaal. We kwamen niet in de buurt van ons normale volleybal. Het was een snertmatch, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Als we tegen de VS zo gespeeld zouden hebben, zat ik nu met de handen in het haar, maar nu kan ik onze prestatie tegen Nederland wel ergens plaatsen.”

Zondag spelen de Red Dragons nog hun laatste groepsduel tegen Zuid-Korea, als het nummer 24 van de wereld het zwakke broertje in de groep. Sportief staat er evenwel niets meer op het spel. Het duel lijkt vooral nog belangrijk om het geblutste moreel op te krikken met het oog op komende maand. Want dan zal België in eigen land op het Europees kampioenschap toch uit een ander vaatje moeten tappen om een goed figuur te slaan. Van De Voorde denkt wel dat dat zal lukken: “We moeten nu na een week rust die ontgoocheling van de gemiste olympische kwalificatie van ons afzetten en er dan weer met volle moed op het EK tegenaan gaan.”