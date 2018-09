Red Dragons leven al negen weken op elkaars lip, maar sfeer blijft top: "Constant opgesloten zitten, is ook niet goed" Bart Fieremans in Italië

20 september 2018

09u31 0 Meer Sport De animo op training belooft veel goeds: de Red Dragons staan scherp voor de tweede WK-ronde. Maar na de kwalificatie maandag mocht de riem er ook even af. Coach Anastasi staat voor een losse aanpak en wil sleur vermijden: de groep leeft immers al liefst negen weken op elkaars lip. "Wij kakken niet op elkaar als het slecht gaat."

De Red Dragons arriveerden gisteren in hun nieuwe speelstad Bologna voor de start van de tweede ronde morgen. Een lichte teleurstelling bij de aanblik van het spelershotel: nogal aftands in een godvergeten buurt. En géén idyllisch buitenzwembad meer zoals in het hotel in Firenze. Daar hielden de Red Dragons maandagavond nog een drink op de laatste zege in de eerste WK-ronde tegen de Dominicaanse Republiek. Anastasi hief toen het glas met een kwinkslag: "Op Sam Deroo, man van de match." Hilariteit, want de kapitein was uitgerekend tegen de Dominicaanse Republiek nogal sloom gestart en daarna gewisseld. Maar die tegenstander was zo zwak dat het ook wel zonder Deroo kon. Hij kreeg rust, in de wetenschap dat hij er vooral vanaf morgen weer moet én zal staan.

