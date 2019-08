Red Dragons kloppen Zuid-Korea als doekje voor het bloeden: “Goed om met positieve noot af te sluiten richting EK” Bart Fieremans in Nederland

11 augustus 2019

21u54 0 Volleybal Na de nederlagen tegen de Amerika en Nederland had het laatste groepsduel zondagavond van de Red Dragons op het olympische kwalificatietoernooi geen belang meer, tenzij om het geblutste vertrouwen wat op te krikken. Dat lukte met een 3-0-zege tegen Zuid-Korea: “Dit waren we uit respect voor onszelf en aan de Belgische fans verplicht.”

De Red Dragons maakten hun favorietenrol waar tegen het nummer 24 van de wereld, dat evenwel niet te onderschatten was. Zuid-Korea had in zijn eerste duel bijna Nederland op de knieën gedwongen. In het verplichte nummertje trokken de Red Dragons wel het laken naar zich toe. Hendrik Tuerlinckx startte in de basis ten koste van Bram Van Den Dries, maar het was vooral kapitein Sam Deroo die de Red Dragons met een serie mooie punten op sleeptouw nam. En toch tekenend voor het concentratieverlies: België gaf in de eerste set een 20-15-voorsprong prijs en moest in de slotfase nog alles uit de kast halen om met 27-25 te winnen. In de tweede en derde set klampte Zuid-Korea goed aan, maar bleef België nu wel goed bij de les om het pleit te winnen: 25-21 en 26-24.

Zo konden de spelers het toernooi met een positieve noot afsluiten: “Het niveau was beter dan tegen Nederland. De teleurstelling van onze nederlaag tegen Amerika was al beter verteerd”, vond Simon Van De Voorde. “Het blijft natuurlijk jammer dat we ons doel voor de Olympische Spelen missen, maar met het EK komende maand hebben we een nieuw uitdaging in eigen land. Ik hoop dat de zalen uitverkocht zijn en we spektakel kunnen brengen voor de fans, vrienden en collega’s.”

Spelverdeler Stijn D’Hulst vond dat België het aan zichzelf verplicht was om het laatste duel te winnen: “We deden het ook uit een vorm van zelfrespect voor ons en voor de Belgische fans. Tegen Nederland hadden we zowel mentaal als fysiek geen vuist kunnen maken. Het was belangrijk om dit toernooi goed af te sluiten. Het is jammer dat die wedstrijd tegen Amerika als eerste kwam, zodat we niet in het toernooi konden groeien.”

Nu komt het er op aan de knop om te draaien richting het EK: “We hebben een week tijd om de kopjes leeg te maken”, zei Hendrik Tuerlinckx. “Dat doel in een andere competitie helpt om de klik te maken en met een nieuwe drive te starten.” Coach Brecht Van Kerckhove houdt maandag nog een debriefing met een evaluatie waarna de spelers zes dagen rust krijgen: “Het was toch belangrijk om na die snertmatch tegen Nederland nieuwe energie te vinden en ons op te laden tegen Zuid-Korea om die match te winnen. Als je in een andere kwalificatiegroep ziet hoe Australië na het verlies tegen Servië bijna nog Italië uit het olympisch toernooi kegelde, dan is dat een voorbeeld van hoe je mentaal met een teleurstelling moet omgaan. Het was voor ons zeker niet makkelijk tegen Zuid-Korea, maar nu bleven we wel wakker tot het einde.”

Voor Van Kerckhove is het belangrijk dat de Red Dragons komende maand op het EK wel hun beste niveau halen: “We willen in eigen land toch iets laten zien. De federatie heeft hard geinvesteerd om het toernooi naar België te halen om het volleybal in ons land groter te maken, dan mogen we niet spelen zoals tegen Nederland. Ons niveau tegen de VS moet de lat zijn en liefst nog hoger.”

In de selectie voor het EK zullen nog enkele wijzigingen plaatsvinden. Zo valt Pieter Verhees af die zich na het olympisch kwalificatietoernooi laat opereren aan de knie. Van Kerckhove bekijkt nog welke middenman hij in de plaats zal oproepen, wellicht roept hij ook een extra opposite op in plaats van een receptiehoekspeler.