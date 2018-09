Red Dragons kloppen Dominicaanse Republiek in overbodige laatste groepswedstrijd Redactie

17 september 2018

18u20

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische volleybalmannen (FIVB 15) hebben vandaag in Firenze hun vijfde en laatste groepswedstrijd op het WK winnend afgesloten. De manschappen van bondscoach Andrea Anastasi wonnen met 3-0 (25-18, 25-13 en 25-17) van de Dominicaanse Republiek (FIVB 38). De Red Dragons waren voor de partij al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde.

Bondscoach Anastasi koos in zijn startopstelling voor Hendrik Tuerlinckx, Igor Grobelny, Matthias Valkiers, Sam Deroo, Pieter Verhees, Simon Van De Voorde en libero Lowie Stuer. Francois Lecat en Pieter Coolman kwamen in.

Eerder won België in poule A met 3-1 van zowel Argentinië (FIVB 7) als Japan (FIVB 12). Gastland Italië (FIVB 4) en Slovenië (FIVB 23) waren met respectievelijk 3-0 en 3-2 te sterk.

De Belgen beëindigen groep A voorlopig als tweede met tien punten. Nummer drie Slovenië (8 ptn) moet wel nog twee duels afwerken, waardoor de Dragons ook nog een plaatsje kunnen zakken.

In de tweede ronde worden vier poules van vier teams gecreëerd. De vier winnaars van die poules plaatsen zich, samen met de twee beste tweedes voor de derde ronde. Die wordt gespeeld in twee groepen van drie landen. Daaruit komen de vier halvefinalisten.

Vier jaar geleden strandden de Red Dragons op het WK in Polen in de eerste groepsfase.