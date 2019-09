Red Dragons hakken ook Slovakije in de pan Redactie

17 september 2019

22u45

Bron: Belga 1 Volleybal De Red Dragons (FIVB 12) hebben ook de scalp gepakt van Slovakije (FIVB 27) op het EK volleybal voor mannenteams. Het werd 3-0 in de Antwerpse Lotto Arena: 25-23, 25-20 en 25-15. De Belgen, die zo zeker zijn van de top twee in poule B, spelen woensdag (20u30) tegen Servië (FIVB 10) om de eerste plaats.

België had het niet onder de markt in de eerste set. De Slovaakse receptie bleek moeilijk te ontregelen. De Red Dragons zagen een voorsprong van vier punten verdwijnen. Slovakije kwam zelfs 22-23 voor. Maar de Belgen reageerden en Stijn D'Hulst maakte het af met een ace: 25-23.

Bondscoach Brecht Van Kerckhove liet maandag optekenen dat Slovakije gevaarlijk kon zijn als het kansen ruikt. Dat verhinderden de Red Dragons in de tweede set door uit te lopen tot 19-13. Uiteindelijk verscheen 25-20 op het scorebord. De Slovaken lieten de kopjes hangen. De Red Dragons behielden de focus en stoomden door naar 17-6, 21-9 en 25-15.

De ongeslagen reeks van de Red Dragons op dit EK blijft zo voortduren. Oostenrijk (FIVB 37) en Spanje (FIVB 35) gingen eerder met 3-0 voor de bijl, en de Belgen stuntten met een 3-2 overwinning tegen Europees vicekampioen Duitsland (FIVB 27). Woensdagavond (20u30) is er de topper tegen Servië, dat zijn drie groepsmatchen won, met de eerste plaats als inzet. Op het EK van twee jaar geleden verloren de Belgen in de kleine finale met 3-2 van de Serviërs.

De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. Door de zege tegen de Slovaken eindigen de Belgen al zeker in de top twee. In de achtste finales wacht dus een duel met de nummer drie of vier uit poule D (met wereldkampioen Polen, Nederland, Oekraïne, Tsjechië, Montenegro en Estland).

Sam Deroo hoopt nog vijf wedstrijden te spelen op EK

“Het was vandaag toch een kwestie van de motor weer op gang trekken”, zei Sam Deroo na de 3-0-zege van de Red Dragons tegen Slovakije op het EK volley. “In de eerste set kwamen we even in de problemen”, liet de aanvoerder optekenen. “Maar we zijn vlot uit de moeilijke situatie geraakt. En de derde set was gewoon een demonstratie. Ik ben tevreden over de wedstrijd, al was het zeker geen supermatch.”

Na vier speeldagen zijn de Red Dragons nog altijd ongeslagen en zeker van een plek in de top twee van hun poule. “Ik had eigenlijk niet beter durven dromen. Er wachten ons in het beste geval nog vijf wedstrijden. Laten we daarop hopen. We zijn er klaar voor.”

Woensdagavond (20u30) nemen de Belgen het op tegen Servië, met als inzet de eerste plaats. “Die wedstrijd wordt toch wat vreemd”, aldus Deroo. “Je kan die partij eigenlijk beschouwen als een veredelde oefenmatch. Maar een zege kan ons wel vertrouwen geven. In het verleden hebben we geregeld van hen verloren. We hebben nu een kans om de ban te breken. Het is mogelijk dat we in de kwartfinales opnieuw tegen Servië spelen. Die loophole in het systeem vind ik toch wat jammer. Maar laten we eerst nog de achtste finale afwachten.”