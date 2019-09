Red Dragons gaan roemloos ten onder tegen Oekraïne en grijpen naast verhoopte topacht: “Ons EK is niet geslaagd” Bart Fieremans

21 september 2019

22u56 0 Volleybal Deze EK-exit zal bijzonder hard aankomen bij de Red Dragons: een erg wisselvallige prestatie in de achtste finale tegen haalbare kaart Oekraïne eindigde in de tiebreak op een geweldige anticlimax (2-3). Het EK in eigen land is zo afgelopen nog voor de verhoopte ambitie om bij de laatste acht te raken. In plaats van de revanchematch tegen Servië zullen de Red Dragons zich nu moeten bezinnen over wat er fout ging.

“Als het om de knikkers ging was het niet goed genoeg.” Kapitein Sam Deroo neemt zoals steeds geen blad voor de mond. Maar ook zijn persoonlijke prestatie was tegen Oekraine naar het beeld van de hele ploeg: te wisselvallig. Zonder de geblesseerde hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx had België wat tijd nodig om een nieuwe schwung te vinden en halfweg de tweede set stonden de Red Dragons al met de rug tegen de muur, maar een miraculeuze inhaaljacht zorgde voor de wederopstanding. België kwam daarna 2-1 in de sets voor, en zag toch nog de wedstrijd uit handen glippen. In de tiebreak gokte coach Brecht Van Kerckhove zwaar door zijn kapitein Deroo aan de kant te laten voor Igor Grobelny. “Ik had liever die tiebreak mee beslist, maar heb ook respect voor de keuzes van de coach”, aldus Deroo. “In de vierde set was ik ook heel slecht, daar moet ik eerlijk in zijn.”

De evaluatie van het EK kan nu bezwaarlijk positief heten. Deroo: “In de groepsfase hebben we heel mooi volleybal laten zien, maar vanaf de KO-fase was het niet goed genoeg. Oekraine heeft een enorm goede wedstrijd gespeeld met een beetje alles-of-niets-volleybal, maar dan nog hadden we moeten winnen. Dit is een anticlimax. Zeker met het prachtige publiek. Als we Oekraine zouden geklopt hebben en daarna eruitgaan tegen Servië zou ons EK geslaagd zijn, nu is het niet geslaagd.”

Ook coach Brecht Van Kerckhove zat diep na de onverwachte uitschakeling in de achtste finales: “We moeten erkennen dat het resultaat niet goed is. Ons doel was de topacht. In het tweede doel zijn we wel geslaagd: we hebben toch promotie voor het volleybal kunnen maken in eigen land. De volle zaal in het Sportpaleis was mooi om te zien.”

VERSLAG SET PER SET

SET 1 (22-25) Valse start

Na een gelijkopgaande start zorgde Stijn D’Hulst met een prima floatservice voor een extra punt (7-5). Een energiek ogende Van Den Dries bouwde de kloof uit met een prima blok tot 9-6. Maar dat zorgde niet voor bevrijdend volleybal. Oekraïne zette veel opslagdruk, en halfweg de eerste set kenden de Red Dragons een inzinking. Door een gemiste aanval van Van Den Dries, een outbal van Van De Velde en een antennefout van Sam Deroo keek België plots tegen een 13-16-achterstand aan. Ook Oekraïne leek daarna niet bij de les (18-18). In money time miste de Belgische aanval slagkracht. Deroo gaf in de eerste set niet thuis –slechts 1 op 6 aanvallen was gelukt - en ook Tomas Rousseaux werkte in de slotfase niet ongenadig af. Oekraine liep uit tot 20-23. Een dubbele wissel Valkiers-Grobelny bracht geen beterschap: Oekraïne pakte de eerste set met 22-25.

SET 2 (25-21) Straffe inhaaljacht

Oekraïne startte ook de tweede set zwierig. Deroo krikte zijn niveau op, maar het vizier van Van Den Dries stond nog altijd niet op scherp. Bij een 7-9-achterstand laste coach Brecht Van Kerckhove een time-out in. België vond geen recept om de sterke Oekraïnse defensie te ontwrichten. Het vertrouwen van Van Den Dries zonk verder weg bij een zoveelste misser (10-15). Ook in het blokwerk was de tegenstander efficiënter. Van Kerckhove probeerde met wissels – onder meer Seppe Baetens kwam in voor Rousseaux en Grobelny voor Deroo - het tij te keren: op opslag van Valkiers lukte België een fameuze inhaalbeweging van 11-18 tot 16-18. Eindelijk vond Van Den Dries zijn power terug. Een geweldige opslagdruk van Grobelny hielp een complete ommekeer tot 22-19. Een ontketende Van Den Dries sleepte met enkele rake bommen de tweede set in de wacht (25-21).

SET 3 (25-14) Op toerental

De Red Dragons wisten nu wel dat ze geen moment mogen verslappen tegen Oekraïne. In de derde set vond Deroo zijn niveau terug. Met enkele slimme punten zorgde hij voor de nodige ademruimte en België toonde zich ook efficiënt aan de opslag. Het ging gezwind vooruit van 10-6 naar 16-8 en 20-10. Een geruststellende kloof die België niet meer uit handen zou geven: Deroo zette met een schitterende ace de puntjes op de i (25-14)

SET 4 (18-25) Aanvallende onmacht

Maar niet dat Oekraïne zich al gewonnen zou geven. Er slopen teveel slordigheden in het Belgische spel, Deroo en Van Den Dries misten de dodelijke efficiëntie van de vorige set. Voorbij halfweg was de score nog volledig gelijkopgaand: 16-16.. België speelde met vuur en zou de aanvallende onmacht en nonchalante opbouw in de slotfase duur betalen. Oekraïne begon met een stevig blok aan een reeks punten en zou de vierde set alsnog vlot met 18-25 winnen.

SET 5 (10-15) Gegokt en verloren

Erop of eronder in de tiebreak dus: Van Kerckhove gokte door te starten zonder Deroo en met Grobelny. Hij maakte ook het eerste punt met een blok. De spanning zorgde niet voor het beste volleybal, maar Van Den Dries lukte na zijn gerateerde vierde set toch een knap punt voor (3-1). Maar die voorsprong speelde België alweer kwijt (5-5) en na een toetsfout van Valkiers (7-8) rook Oekraïne al de stunt. Een geweldige Oekraïnse save later zag het er nog slechter uit (7-9). België kon ondanks de immense steun van het publiek geen vuist meer maken en ging op het eind roemloos ten onder: 10-15.