Red Dragons gaan onderuit in Estland in European League LPB

23 mei 2018

21u06

Bron: Belga 0

De Belgische volleybalmannen (FIVB 15) hebben hun tweede wedstrijd in de Golden European League verloren. Het team van bondscoach Andrea Anastasi ging tegen thuisland Estland (FIVB 32) in Rakvere met 3-1 onderuit. De setstanden waren 25-16, 25-20, 27-29, 25-17.

De Red Dragons openden hun toernooi vorig weekend met een 1-3-zege tegen Zweden (FIVB 78). Ook Slovakije (FIVB 26) is een tegenstander in groep A. Tot en met 6 juni spelen alle landen uit en thuis tegen elkaar met een plaats in de Final 4 als inzet. De twee finalisten plaatsen zich voor de Challenger Cup. Dat toernooi geldt als qualifier voor de Nations League.

De eerstvolgende wedstrijd spelen de Belgen zaterdag in Aalst tegen Slovakije.