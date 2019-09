Red Dragons boeken op EK volley simpele zege tegen zwakke broertje Oostenrijk BF

13 september 2019

22u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK volleybal De ouverture van de Red Dragons op het EK volley kende weinig valse noten: 3-0 tegen het zwakke broertje Oostenrijk. Winst tegen Duitsland morgen kan cruciaal zijn om minstens de tweede groepsplek af te dwingen.

In kampioenschappen durven openingswedstrijden al eens voor verrassende resultaten zorgen. Maar de Red Dragons hielden bij de EK-aftrap het hoofd koel. Zowat 2.000 fans in Paleis 12 van de Brusselse Expo keken toe hoe België met zijn hogere status en surplus aan kwaliteit zowel aanvallend en verdedigend de bovenhand hield over Oostenrijk: 25-17, 25-23 en 25-17. De Red Dragons hoefden nooit in een stresskramp te schieten, ook niet in de tweede set toen Oostenrijk tot 22-22 aanklampte. Dan zorgde Arno Van De Velde met een rake klap en goed blok voor het betere eind.

Conclusie: een routineuze zege voor de Red Dragons. Maar knoop daar niet te veel conclusies aan vast want ze zijn niet door een topland op de proef gesteld. De snelle afhandeling komt wel tegemoet aan de wens van kapitein Sam Deroo. Nu het EK voor het eerst met 24 teams over 4 poules met zes landen plaatsvindt, is het speelschema veel drukker en heeft België er baat bij zuinig met de krachten om te springen. Deroo: “We spelen vijf matchen in zes dagen, in welke sport doen ze dat nog? Energie sparen is meegenomen. Het zal ook cruciaal zijn om na elke match snel mentaal te resetten naar de volgende opdracht.”

Over Oostenrijk mogen ze dus al de ‘delete’-knop drukken. Vanmiddag volgt wel een topaffiche tegen Duitsland: een eerste moment van de waarheid in de groep. België wil liefst bij de eerste twee finishen om zo wellicht wereldkampioen Polen in de achtste finale te ontlopen. Dan is een stunt tegen Duitsland of Servië – nota bene zilver en brons van het vorige EK – aangewezen. Beide topnaties speelden gisteren al tegen elkaar. Duitsland maakte geen al te beste beurt en verloor met 0-3. Steraanvaller György Grozer speelde flets en leek fysiek niet zo fit. Duitse media vragen zich of zijn rug het houdt op dit EK. Geen Grozer op topniveau zou de kansen van de Red Dragons verhogen. Zondag speelt België ook zijn derde groepsmatch tegen Spanje.