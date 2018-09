Red Dragons beginnen WK volleybal met knappe zege tegen Argentinië XC

12 september 2018

22u24 0 Meer Sport De Red Dragons zijn in Firenze perfect begonnen aan het WK volleybal. In hun eerste groepswedstrijd rekenden de Belgische volleybalmannen na een viersetter af met Argentinië: 25-19, 25-19, 22-25 en 25-19.

De Belgen kregen met Argentinië geen hapklare brok voorgeschoteld. Integendeel. Het Zuid-Amerikaanse land staat met zijn zevende plek een stukje hoger dan België (vijftiende) op de wereldranglijst. En de technische Argentijnen duwden vanaf het begin het gaspedaal in.

Onze Belgische volleybalmannen hadden het even niet onder de markt, maar knokten zich snel weer in de partij. Op het einde van de eerste set schakelden de Red Dragons dan weer een versnelling hoger. De Italiaanse bondscoach van België, Andrea Anastasi, zag vervolgens hoe zijn manschappen het eerste bedrijf pakten: 25-19.

Belgen schrikken niet na setverlies

De Dragons gingen nadien verder op hun elan. Opnieuw werd vooral het verschil gemaakt in het tweede deel van de set. De Argentijnen hadden geen antwoord meer in huis - dankzij een sterk blok ging ook de tweede set naar de Belgen: 25-19.

In het derde bedrijf liepen de Argentijnen snel uit. Maar de Dragons wisten de kloof andermaal te dichten. Op naar een 3-0-setwinst? Neen. Te veel fouten bij onze landgenoten, de Argentijnen profiteerden optimaal: 22-25.

't Moest dan maar in de vierde set gebeuren. België krikte zijn niveau op na het setverlies. Dat resulteerde in een 10-6-voorsprong. En dat gaven onze landgenoten niet meer uit handen: 25-19. Knappe, maar vooral cruciale zege. De volgende tegenstanders van de Dragons: Italië, Japan, Slovenië en de Dominicaanse Republiek. Alle Belgische groepswedstrijden worden in Firenze afgewerkt.