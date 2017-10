Recordaantal Belgische deelnemers voor Ironman Hawaï: een overzicht XC

Frederik Van Lierde na zijn overwinning in 2013.

Liefst 56 Belgen staan aan de start van de mythische WK Ironman triatlon in Hawaï, waaronder drie profatleten: ex-winnaar Frederik Van Lierde, Bart Aernouts en Alexandra Tondeur. Nooit waren er meer landgenoten van de partij op de meest belangrijke triatlonwedstrijd ter wereld.



Naast de drie Belgische profs, slaagden er dus nog 53 landgenoten in om zich te kwalificeren voor de Ironman. Hieronder volgt een overzicht. Ter info: in totaal zijn er meer dan 2.400 triatleten aanwezig.

