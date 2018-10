Record: 71 Belgische triatleten verschijnen zaterdag aan de start van de Ironman van Hawaï XC

11 oktober 2018

14u42

Bron: Belga 0 Meer Sport Niet minder dan 71 Belgische triatleten zullen zaterdag aan de start verschijnen van de 40ste editie van de Ironman van Hawaï. Dat is een deelnamerecord voor België, duidelijk meer dan de 54 deelnemers in 2015 en 2017. Onder hen bevinden zich drie profs: Tine Deckers (40) bij de vrouwen, Frederik Van Lierde (39) en Bart Aernouts (34) bij de mannen.

Bij de vrouwen is de Zwitserse Daniela Ryf de topfavoriete, ze pakte de voorbije drie jaar de zege in Kona. Ze is dit jaar nog ongeslagen. Ryf mag vooral tegenstand verwachten van de Britse Lucy Charles, tweede in 2017, en Miranda Carfrae. De Australische heeft het marathonrecord (2u56:51) in de Ironman van Hawaï achter haar naam. Carfrae viert haar rentree nadat ze in augustus 2017 beviel van een dochter. Ze won de Ironman van Hawaï al drie keer.

Tine Deckers is er voor de zevende keer bij in Hawaï. Haar beste resultaat is een 12de plaats, in 2009 en 2011. De Leuvense wil deze keer bovenal de wedstrijd beëindigen, na opgaves bij haar twee vorige deelnames (2015 en 2016).

Bij de mannen wordt een spannendere strijd verwacht, zeker nadat tweevoudig winnaar Jan Frodeno geblesseerd verstek moest laten gaan. Duitsland heeft met titelverdediger Patrick Lange en Sebastian Kienle, de winnaar van 2014, nog twee grote troeven.

Frederik Van Lierde, laureaat in 2013 en dit seizoen winnaar van de Ironman van Nice, en Bart Aernouts, dit seizoen de beste in Hamburg, zijn outsiders. Dat geldt ook voor de Spanjaard Javier Gomez, vijfvoudig voormalig wereldkampioen op de korte afstand.

"Dit jaar vertrek ik niet met een bepaalde klassering als doel", stelde Van Lierde. "Ik wil een intelligente wedstrijd afwerken en met een goed gevoel eindigen", aldus de triatleet, die in 2020 een punt achter zijn carrière zet.

De start van de Ironman van Hawaï wordt zaterdag om 6u35 plaatselijke tijd (18u35 Belgische tijd) gegeven voor de mannen. De vrouwen vertrekken vijf minuten later (6u40). Omstreeks 14u30 (2u30 Belgische tijd, zondagochtend) zullen de eerste triatleten finishen.