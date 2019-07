Rechtbank beslist: Caster Semenya mag titel niet verdedigen op WK atletiek LPB

30 juli 2019

20u11 0 Atletiek Geen Caster Semenya op het WK atletiek in Doha. Het Zwitserse hooggerechtshof heeft vandaag geoordeeld dat de testosteronregelgeving van de IAAF - die tijdelijk was opgeschort - toch mag worden ingevoerd. Dat betekent dat Semenya als hyperandrogene atlete opnieuw medicatie moet nemen om haar testosteronspiegel te drukken. Zoniet mag ze niet deelnemen aan het WK.

De IAAF-regels inzake hormoonwaarden gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 mijl. Semenya zou haar titel op de 800 meter verdedigen op het WK in Doha. De Zuid-Afrikaanse weigert echter medicatie te gebruiken en vocht de nieuwe regelgeving aan. Na een verloren zaak voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) werd Semenya tijdelijk uit de nood geholpen door het Zwitsers hooggerechtshof, dat de testosteronregels tijdelijk opschortte voor Semenya. Nu heeft datzelfde gerechtshof, dat zich later pas over de grond van de zaak zal uitspreken, de opschorting van de regels weer ingetrokken.

De advocaten van Semenya verklaarden vandaag dat de beslissing van het Zwitsers hooggerechtshof voor de Zuid-Afrikaanse betekent dat ze haar titel niet zal kunnen verdedigen op het WK, ook al kunnen er nog altijd nieuwe wendingen volgen. Die komen met het oog op het WK vermoedelijk te laat.

“Ik ben heel ontgoocheld dat ik mijn zuurverdiende titel niet mag verdedigen”, liet Semenya al weten via haar advocaten. “Deze beslissing zal mij echter niet tegenhouden om te blijven vechten voor de rechten van vrouwelijke atleten.”