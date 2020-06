Rebellion Williams wint virtuele 24 Uur van Le Mans, 13e plaats voor Vandoorne

🏆 @RebellionRacing @WilliamsEsports wins the first ever VIRTUAL 24 Hours of Le Mans!



Congratulations to the drivers @LouisDeletraz | @Team_Rmarciello | @KubaBrzezinski | R. Wiesnewski@oreca #01 @FIAWEC @MSportgames pic.twitter.com/P45Ix0YIZK

24 Hours of Le Mans(@ 24hoursoflemans)