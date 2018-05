Real Madrid overleeft fel aanklampend Fenerbahce en pakt zijn tiende Europese titel Real Madrid-Fenerbahce 85-80 Dave Bastiaenssen in ServIë

21 mei 2018

00u20 0 Meer Sport Real Madrid is Europees kampioen. De Spaanse trots was in Belgrado in een zinderende finale van de Euroleague net iets sterker dan Fenerbahce: 85-80. De sterkte en diepte van Madrid maakte in de tweede helft de beslissende kloof. Sterspeler Luka Doncic was beter omringd en op die collectiviteit beet Fenerbache zijn tanden stuk. Meteen de tiende Europese titel voor Madrid. Geen enkele club doet beter.

Het wedstrijdplan van Fenerbache-coach Obradovic bleef ongewijzigd na de gewonnen halve finale. Met een full-court press en gesteund door een fanatiek publiek in een waanzinnige sfeer de tegenstander onmiddellijk verlammen.

De eerste minuten waren voor de Turken. De eerste bom van Kalinic leidde naar 0-5. Maar er is meer nodig om Real Madrid te intimideren en uit zijn comfort-zone te halen. Real liet de eerste storm rustig passeren en panikeerde niet. Doncic, net verkozen tot beste speler van de Euroleague, nette de eerste zes punten van zijn ploeg. Met driepunters van Causeur, Fernandez, Llull en Randolph verstevigde de Spaanse club zijn greep op de match (25-17).

Fenerbahce hapte naar adem. Sloukas, Wanamaker, Datome: ze kwamen niet onder de defensieve druk van Madrid uit en bleven aanvallend onmondig. De vroege foutenlast van Vesely, de Tsjech zou heel de match geen factor zijn, hielp de bezoekers ook al niet. Enkel Nicola Melli reageerde en gaf zijn ploeg weer zuurstof. Met 11 punten (5 op 6 en 1 één driepunter) in het tweede quarter zorgde hij voor de aansluiting (35-35). Een bom van Carroll werd door Sloukas beantwoord. Na een intense eerste helft ging Fenerbache met een kleine voorsprong de kleedkamer in: 38-40.

Was Fenerbahce op weg om zijn Europese titel te verlengen ? Neen. De sterkte en diepte van Real Madrid werd na de rust zichtbaar. Een 25-15 score in het derde quarter bepaalde het verdere wedstrijdverloop.

Ondanks foutenlast was Luka Doncic de rustbrenger in de ploeg. Wat een maturiteit voor een speler van 19 jaar. De Sloveense belofte maakte 15ptn (8 op 10 vrijworpen), plukte drie rebounds, deelde vier assists uit en lokte zeven fouten uit. Een knappe totaalprestatie, goed voor de MVP-trofee van de finale.

De veteranen Reyes (38j), die bijna de pensioenleeftijd heeft bereikt, en Fernandez (33j) toonden dat er op overgave en ervaring geen leeftijd staat. Tavares was een stoorzender in beide buckets. De 2m21 grote center was feilloos in aanval (3 op 3 en 2 op 2 vrijworpen) en sloot de bucket af waardoor Fenerbache geen makkelijke korven kreeg.

De beste bijrol was voor Causeur. De Franse vleugelspeler legde zijn tegenstander Sloukas lam en was de offensieve x-factor. Causeur nette 17 punten uit drives en drie bommen.

En Fenerbahce? Defensief kraakte het onder de centimeters van Madrid. En in aanval droeg het te veel ballast mee. Sloukas, na de rust geen punt meer, geraakte niet uit de greep van Causeur, Datome was een schim. Aanvallend was Fenerbache aangewezen op Wanamaker en Melli. De Amerikaan (10 op 11 vrijworpen) scoorde 11 van zijn 14 punten in de tweede helft. De Italiaanse bordenspeler was de enige speler die 40 minuten uit de greep van madrileense verdediging bleef. Melli eindigde met 28 punten. Topschutter van de finale, niet meer dan een troostprijs.

En toch bleef Fenerbache tot in de laatste minuut kans hebben op de zege. De titelverdediger wilde niet wijken. Het sierde de club dat ze niet wilde opgeven. Het overleefde op flitsen. Een korf van Datome, een driepunter van joker Muhammed. Na 74-63 naderde de Turkse club tot 81-78. Causeur miste zijn twee vrijworpen maar de aanvallende rebound van Thompkins (83-78) maakte een einde aan de titeldromen van Fenerbache.

Geen tiende Europese titel voor Fenerbache-coach Obradovic. Maar wel een tiende Europese trofee voor Real Madrid. Co-captains Felipe Reyes en Sergio Llull kregen de beker overhandigd. Het Spaanse feest kon beginnen. Campiones, campiones.

Madrid: Causeur 17, Randolph 3, Fernandez 5, Doncic 15, Reyes 6, Ayon 4, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3.

Fenerbahce Melli 28, Wanamaker 14, Sloukas 7, Vesely 3, Kalinic 7, Muhammed 7, Duverioglu 8, Datome 6.

Quarters: 21-17, 38-40, 63-55, 85-80.