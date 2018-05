Real Madrid elimineert Moskou en is op schema voor een tiende Europese titel Dave Bastiaenssen

19 mei 2018

00u06 0 Meer Sport Real Madrid is op schema voor een tiende Europese titel. In de halve finale won de Spaanse club tegen CSKA Moskou met 83-92. Met 11 scorende spelers nam Madrid na de rust de controle over en stond het na 51-47 de leiding niet meer af. In de finale, die zondag wordt gespeeld, komt Real uit tegen Fenerbache, de Turkse titelverdediger.

Totaal andere match dan de eerste halve finale. Lag de nadruk bij Fenerbache-Zalgiris Kaunas op defense, dan bepaalden tempo en offensieve kwaliteiten het wedstrijdbeeld van de tweede halve finale.

De koppeltjes werden snel gevormd. Kurbanov op Doncic en Taylor op Higgins. De verdediging was goed, maar de aanval (veel) beter. Terwijl Kurbanov geen greep kreeg op Doncic, het Sloveense wonderkind van Madrid, was Higgins, die zijn verdediger Taylor doldraaide, de uitblinker van het eerste quarter. De Amerikaan nette 10 van de eerste 13 punten van Moskou. De driepunter van Rodriguez kwam er op assist van… Higgins.

Moskou bouwde langzaam zijn voorsprong uit ook al omdat Madrid 5 vrijworpen liet liggen en faalde achter de driepuntlijn (1 op 7 in de eerste 10 minuten). De Colo (8ptn) mikte raak en de driepunter van Clyburn sloot het eerste quarter af met een 30-20 voorsprong voor de Russische kampioen.

Real Madrid opende het tweede quarter furieus. Het zocht en vond succes vanachter de driepuntlijn. Met vijf op vijf bommen veegde het zijn achterstand weg. Specialist Carroll toonde zijn trefzekerheid en lukte drie bommen. De frêle Amerikaan bleek ook voldoende stoorzender om Higgins stil te leggen. De driepunter van Llull leidde naar de eerste voorsprong van de Koninklijken: 32-34. Wat volgde was een nek-aan-nek race. Bij de rust was er niets beslist (46-47).

Real Madrid liet het momentum echter niet meer los. De variatie in aanval was ruimer, de opties beter gespreid. Inside zorgden Reyes en Ayon voor de scores en was Tavares (3 blocks) een intimiderende factor. Dat voedde met driepunters van Causeur en Doncic een uitloper naar 51-60. Enkel nonchalance van Madrid, dat de vrijworpmissers (22 op 36) bleef opstapelen, hield Moskou in het spoor van de tegenstander. Hines werkte hard onder de korf, bij 61-63 was de spankracht weer helemaal terug.

Het signaal voor Madrid om weer door te duwen. Driepunters van Thompkins en Llull zorgden weer voor een tienpuntenkloof (61-73). Clyburn pakte uit met enkele flitsen maar monopoliseerde de bal teveel. De derde driepunter van Clyburn deed het geloof bij Moskou weer toenemen (74-76). Madrid kraakte. Maar dat was zonder Sergio Llull (wie anders!) gerekend. De Spaanse spelverdeler, amper één maand terug na een operatie aan de kruisbanden, antwoordde met zijn derde bom en na een defensieve blunder van Moskou kreeg Ayon de rode loper uitgerold voor een verwoestende dunk: 74-81. Die bonus gaf Madrid niet meer prijs ondanks twee late driepunters van De Colo.

Madrid bevestigt met de 83-92 zege zijn favorietenrol en gaat zondag op zoek naar een tiende Europese titel tegen Fenerbache, de Turkse titelverdediger.

Moskou: De Colo 20, Rodriguez 5, Clyburn 16, Higgins 15, Kurbanov 7, Hines 16, Hunter 4.

Madrid: Causeur 6, Randolph 2, Fernandez 6, Doncic 16, Reyes 5, Ayon 12, Carroll 9, Tavares 5, Llull 16, Thompkins 12, Taylor 3.

Quarters: 30-20, 46-47, 56-63, 83-92.