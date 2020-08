Rani Rosius spurt naar titel op 100m in topchrono, Kevin Borlée opnieuw geblesseerd Redactie

16 augustus 2020

13u08 0 Atletiek Rani Rosius heeft vanmiddag op het BK atletiek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de 100 meter gewonnen in een toptijd. De 20-jarige Limburgse snelde naar 11.39 en wordt zo de tweede snelste vrouw ooit in België. Alleen Kim Gevaert deed ooit beter, haar Belgisch record staat op 11.04. Op de 100 meter raakte Kevin Borlée geblesseerd.

In de eerste meters van de 100m kon de concurrentie nog in de buurt blijven van Rosius, maar daarna snelde ze op indrukwekkende wijze weg van de verzamelde tegenstand. Ze stelde haar één week oude persoonlijk record met vijf honderdsten bij. Het zilver was voor Belgian Cheetah Cynthia Bolingo in 11.63, brons voor een andere Cheetah Imke Vervaet in 11.68.

"Ongelofelijk, dit had ik niet zien aankomen", vertelde een emotionele Rosius na afloop. "Na mijn persoonlijk record van vorige week startte ik met het idee dat ik niets meer te bewijzen had aan mezelf en zeker niet met de bedoeling om nog sneller te doen. Mijn coach geloofde er wel in, die had al gezegd dat het mogelijk moest zijn om tweede Belgische aller tijden te worden. Waar mijn grenzen liggen? Geen idee." Rosius treedt op 6 september nog aan tijdens de Nacht van de Atletiek, op haar thuispiste in Heusden.

Nog een ander 20-jarig supertalent stak de zege op zak in het hoogspringen bij de mannen. Thomas Carmoy wipte over 2m25, twee centimeter minder hoog dan zijn één week oude Belgisch record bij de beloften.

Vorig jaar brak Rosius al het Belgisch juniorenrecord (U20) op de 100 meter, dat ze leek af te snoepen van Kim Gevaert. Dat kon echter niet worden gehomologeerd door een technisch probleem. De technologie werkte niet naar behoren, waardoor in drie reeksen van de 100 meter iedereen een te snelle tijd kreeg toegewezen. Het BR van Rosius kon dus niet gehomologeerd worden en bleef op naam staan van Kim Gevaert, die 11.52 klokte bij de junioren.

Kevin Borlée blesseert zich

Ook de 100 meter stond uiteraard op het programma, met onder meer de broers Borlée. Vorige week raakten zowel Kevin als Dylan nog geblesseerd op de Brusselse GP. Een rugblessure voor Kevin, Dylan had last aan de hamstrings. Vandaag stonden ze toch gewoon opnieuw op de piste. Daar liep het echter weer mis voor Kevin Borlée. Een domper, want de Belg gaf vorige week nog aan dat hij hoopte vandaag fit te zijn.