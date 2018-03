Racing walst over Kazan naar kwartfinales Euro Hockey League Redactie

30 maart 2018

22u15

Bron: Belga 0 Meer Sport Racing heeft zich in het Nederlandse Rotterdam met sprekend gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Euro Hockey League (EHL). De Brusselaars lieten in de achtste finales geen spaander heel van het Russische Dinamo Kazan. De partij eindigde op 9-0.

Tom Boon (14.) en Jérôme Truyens (15.) openden de score met twee veldgoals, die in de EHL dubbel tellen. Conor Harte (22.) diepte nadien op strafcorner de kloof uit tot 5-0, waarna Tommy Willems, met een nieuwe veldgoal, voor de 7-0 zorgde. Guillermo Garcia (47.) zette met een velddoelpunt de 9-0 eindstand op het bord.

Racing kijkt in de kwartfinales het Nederlandse Kampong, winnaar van de Euro Hockey League in 2016 en huidig competitieleider in Nederland, in de ogen.

Eerder op de dag verzekerde Herakles zich van een plaats bij de laatste acht na 4-2 winst tegen het Spaanse Atlètic Terrassa. Het team uit Lier treft in de kwartfinales het Spaanse Real Club de Polo.

Zaterdag ontmoet Dragons nog het Nederlandse Bloemendaal in de achtste finales. De kwartfinales staan op 1 en 2 april op de agenda.