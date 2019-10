Quentin Serron boekt met Straatsburg tweede overwinning Champions League basket YP

30 oktober 2019

06u06

Bron: Belga 0 Basketbal Het Franse Straatsburg, met Quentin Serron, heeft gisteren op de derde speeldag van de Champions League basketbal met 81-63 gewonnen van het Spaanse Manresa. Serron was goed voor vier punten.

Voor de Fransen gaat het om de tweede overwinning in drie wedstrijden, Manresa leed zijn eerste nederlaag. Het eerste kwart was met 15-14 in evenwicht, in het tweede kwart werd het verschil gemaakt: 23-11 voor de thuisploeg. Na de pauze liepen de Fransen nog verder uit. Uitblinker was Jerai Grant met 17 punten. Serron eindigde met 4 punten, 3 rebounds, 4 assists en 3 steals in 32 speelminuten. Bij de Spanjaarden kwam Jordan Davis aan 17 punten.

De eerste vier van elke groep stoten door naar de play-offs van de Champions League.

Villeurbanne haalt in EuroLeague het dankzij uitstekende Ismaël Bako van Vitoria

Nog gisteren heeft het Franse Villeurbanne op de vijfde speeldag in de Euroleague basket met 66-63 gewonnen van het Spaanse Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz. Ismaël Bako sloot het duel af met elf punten en een rebound op de teller in twaalf minuten.

Dankzij de zege klimmen de Fransen naar de zesde plaats, met drie zeges en twee nederlagen. De top acht plaatst zich voor de play-offs.