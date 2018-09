Pure acrobatie: handballer pakt in slotseconden bij gelijke stand uit met deze geniale ingeving MDB

25 september 2018

Een vrije trap voorbij de muur krullen. Je moet het Roberto Carlos of Lionel Messi niet leren. Maar ook in het handbal viel onlangs een pareltje te bewonderen. De Spanjaard Carlos Ruesga bekampte met het Portugese Sporting CP het Russische Chekhovskie Medvedi in de Champions League. 22-22 stond het in dat treffen, maar in de laatste seconden van de wedstrijd kreeg Sporting nog een ultieme kans op de zege. De vrije worp werd een kolfje naar de hand van Carlos Ruesga. Op een of andere manier kreeg de Spanjaard het voor mekaar om al vallend de bal voorbij de muur van zes tegenstrevers te krijgen. Een huzarenstukje dat de zege van Sporting flink wat meer glans gaf. De ploegmaats van Ruesga gingen dan ook helemaal uit de bol.

👏🏼 Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, es imposible responder a todos individualmente como me gustaría, así que aprovecho esta publicación para mostrar mi agradecimiento y cariño por todos los comentarios y mensajes recibidos.#GRACIAS 👏🏼 pic.twitter.com/1hEFpKXY6S Carlos Ruesga(@ CRuesga11) link