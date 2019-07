Promotor nam contact op met entourage Persoon voor rematch met Taylor: “Ik denk niet dat het ervan komt” DMM/LPB

22 juli 2019

20u24 44 Boksen Een rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor, het lijkt er misschien toch van te komen. In Ierse media raakte bekend dat bokspromoter Eddie Hearn de kamp wil regelen. “Er is contact geweest”, bevestigt Persoons coach aan onze redactie.

Is de eerste steen voor een rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor gelegd? Bij een acte de présence op de Gentse Feesten kondigde onze landgenote aan dat er contact is geweest tussen haar entourage en bokspromotor Eddie Hearn. Die laatste zou ook bij het kamp van Katie Taylor gepolst hebben naar een rematch.

“Hearn is een Engelse promotor”, legt Persoons coach Filiep Tampere uit. “Het klopt dat wij contact hebben gehad met hem. Het zou voor Hearn een ferme stunt zijn om die kamp voor elkaar te krijgen, de hele wereld wil die rematch zien. Wij ook, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.”

“Van Taylors kant uit zullen ze die wedstrijd niet willen. Ze weten natuurlijk wel waarom. Er is veel controverse gekomen op de uitslag in Madison Square Garden. Twee keer na elkaar tegen Delfine is voor hen een enorm risico. Ook als het opnieuw op punten aan zou komen.”

Promotor: “Eerst de wereldtitel bij de weltergewichten voor Taylor”

“Ik had een ontmoeting met Brian Taylor, de manager van Katie”, zegt Hearn. “We hebben contact gezocht met het team van Delfine Persoon voor een ​​rematch. Het is absoluut een gevecht dat Katie wil aangaan, of het nu gaat om de volgende kamp of niet. Voor mij gaat het evenwel om nieuwe doelstellingen te plannen voor haar. Katie is de onbetwiste kampioene bij de lichtgewichten, dus wat nu? Wellicht de onbetwiste kampioene worden bij de weltergewichten.”

Het moge duidelijk zijn: een rematch tegen Persoon is niét de eerste keuze van Team Taylor, hoe groot de overgrote meerderheid van de boksfans daar ook om zal roepen. Hoogstens stap twee in een actieplan met drie gevechten. Als toetje op de taart wil Hearn dat Taylor ook de handschoen opneemt tegen Amando Serrano. De 30-jarige Puertoricaanse is niet de eerste de beste. Serrano pakte de wereldtitel in liefst zeven verschillende gewichtsklassen.

Hearn: “We willen allemaal een rematch tussen Taylor en Persoon. Over een kamp tegen Serrano heeft ook iedereen de mond vol. Maar eerst die wereldtitel bij de weltergewichten...”