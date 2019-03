Primeur: voor het eerst neemt Belg deel aan mythische Boat Race tussen universiteiten van Oxford en Cambridge YP

Drie weken voor de start is het officieel, Augustin Wambersie neemt als eerste Belg ooit deel aan The Boatrace en doet dit meteen als slagman van Oxford! #Roeien #DarkBlue @theboatraces @OUBCsquad @sporza @teambelgium pic.twitter.com/07E1u2oj23 Kenneth De Vlieger(@ Kennethdv) link Meer Sport Voor het eerst in de Belgische sportgeschiedenis zal een landgenoot deelnemen aan de jaarlijkse Boat Race tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge. Augustin Wambersie neemt op 7 april deel aan de mythische roeiwedstrijd op de Thames in Londen. De 23-jarige student kreeg donderdag een plaats in de achtkoppige selectie van de "Dark Blues" van Oxford University.

Onze landgenoot neemt de belangrijke positie van de slag in bij de "Dark Blues". Die neemt net voor de stuurman plaats en bepaalt het tempo en het ritme. Wambersie volgt een ingenieursopleiding aan het St Catherine's College op de Universiteit van Oxford.

Hij vertegenwoordigde ons land op het WK voor junioren (U18) van 2014 in Hamburg. Met Niels Van Zandweghe, Ruben Claeys en Ward Lauwers, die nog steeds voor België roeien, eindigde Wambersie op de zevende plaats. Sindsdien focuste Wambersie, die opgroeide in Brazilië, zich op zijn studies. Roeien was echter nooit ver weg. Zo was hij vorig jaar nog kapitein van het roeiteam van Princeton

De Boat Race is 6,8 kilometer lang en speelt zich af tussen Putney en Morlake. Het duel tussen de twee universiteiten vindt al plaats sinds 1829. Cambrigde bouwde met de zege van vorig jaar zijn voorsprong uit tot 83-80.